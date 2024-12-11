  • Новость часаЭкс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой
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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    Трамп-младший: Cтоимость биткойна вырастет до миллиона долларов
    Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей
    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов РФ
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще она оказала огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    11 декабря 2024, 08:47 • Новости дня

    Россиянина арестовали в Японии за кражу дорогих часов

    В Японии задержали россиянина по подозрению в краже часов Rolex и Omega на 40 тыс. долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В Японии задержали 36-летнего россиянина Романа Котельникова, подозреваемого в краже 14 часов марки Rolex и Omega на сумму около 40 тыс. долларов из комиссионного магазина в Токио.

    Правоохранительные органы Японии задержали россиянина Романа Котельникова по подозрению в совершении кражи, передает ТАСС. Ему вменяют похищение 14 наручных часов Rolex и Omega на сумму около 40 тыс. долларов. Преступление предположительно произошло в ночь на 17 ноября в токийском районе Гиндза, где злоумышленник с помощью электропилы проделал дыру во внешней стене здания комиссионного магазина и вынес ценные аксессуары.

    Следователи изначально предполагали участие организованной преступной группировки из-за характера совершенного преступления. Однако, как выяснилось позже, Роман Котельников действовал в одиночку. Его задержали в аэропорту Ханэда 9 декабря, когда он пытался покинуть Японию. Россиянин пояснил следствию, что прибыл в страну для осмотра достопримечательностей.

    Учитывая способ совершения преступления, следствие предполагает, что Котельников обладает опытом работы со строительными инструментами, так как ранее работал в сфере ремонта. Интересно, что в октябре в другом токийском комиссионном магазине также обнаружили дыру в стене, и следователи не исключают его причастность и к этому инциденту, поскольку в то время он находился в Японии.

    Ранее в Осаке задержали гражданина России по подозрению в незаконной отправке гидроциклов и судовых двигателей в обход санкций, согласно информации генерального консульства России.

    До этого россиянина арестовали в Японии по подозрению в нанесении граффити на стену у резиденции Акасака императора Нарухито. Полиция Токио арестовала гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу жилого дома, откуда он запустил беспилотник, объяснив это тем, что с крыши дома «открывался красивый пейзаж».

    10 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники Отечества», – цитирует Путина ТАСС.

    Он напомнил, что члены СПЧ помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом украинских боевиков, многое делается для обеспечения военнослужащих на передовой.

    Ранее Путин на заседании поздравил с Днем прав человека правозащитников, общественных деятелей и представителей СМИ.

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    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»

    TNI: Единственной защитой от «Орешника» может стать комплекс THAAD

    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская ракета «Орешник» может быть перехвачена только системой THAAD, способной перехватывать гиперзвуковые цели, заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Противоракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели, указал Вайхерт в статье для The National Interest, передает «Лента.ру».

    По словам эксперта, США и их союзники располагают ограниченным количеством этих систем. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами Америки и сложностями в оборонно-промышленной базе.

    Даже наличие THAAD не гарантирует перехват новой ракеты. Батарея комплекса включает шесть самоходных пусковых установок, по восемь противоракет каждая, радар и оборудование для управления огнем и связи.

    Система может перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за ее пределами. Однако из-за ограниченного количества и распределения систем THAAD по миру, вероятность их использования против «Орешника» остается низкой.

    Президент России Владимир Путин указывал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника». Он пояснял, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

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    10 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов

    Euroclear не поддержал идею Евросоюза об изъятии заблокированных активов России

    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

    Как сообщило РИА «Новости», крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов. Глава центра Валери Урбен заявила, что в случае принятия такого решения Евросоюз должен будет взять на себя соответствующие обязательства, чтобы избежать потерь российских активов.

    Урбен подчеркнула: «Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через некоторое время приходит Россия и говорит: «Я хочу вернуть свои ценные бумаги», а активы исчезли». Этот комментарий указывает на юридические и финансовые риски, связанные с такой инициативой.

    Кроме того, Урбен предупредила, что использование российских активов может создать риски для статуса евро как резервной валюты, а также для стабильности всей европейской финансовой системы. Она выразила озабоченность последствиями, которые могут возникнуть для международного доверия к евро, в случае реализации этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    10 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Bloomberg: Экс-соратник Орбана Мадьяр обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии
    @ ZOLTAN BALOGH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший дипломат Петер Мадьяр, основавший партию «Тиса», в короткий срок набрал двузначное преимущество в опросах над партией Виктора Орбана «Фидес», благодаря недовольству граждан кризисом стоимости жизни и коррупцией в Венгрии, отмечает Bloomberg.

    Венгерская политика переживает заметные изменения, связанные с ростом популярности Петера Мадьяра и его партии «Тиса», сообщает Bloomberg. Мадьяр, бывший дипломат и сторонник действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неожиданно стал его основным оппонентом.

    Недавние опросы показывают, что «Тиса» имеет двузначное преимущество над правящей партией «Фидес» Орбана. За последние 18 лет ни одной партии не удавалось обойти «Фидес» по популярности.

    Мадьяр, ранее занимавший ключевые государственные должности, открыто критикует Орбана, обвиняя его в коррупции и злоупотреблениях властью. В интервью Bloomberg Мадьяр отметил, что его партия «в потоке», что связано с растущим недовольством из-за кризиса стоимости жизни и коррупции. На митинге в Секешфехерваре он заявил, что «все только начинается», добавив, что его поддерживают люди разных поколений, стремящиеся к переменам.

    Орбан, в свою очередь, обвиняет Мадьяра в сотрудничестве с ЕС, который заморозил 20 млрд евро для Венгрии из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, многие венгры видят в Мадьяре надежду на изменения. Он обещает восстановить отношения с ЕС, разморозить фонды и улучшить финансирование социальных программ. В то время как Орбан сосредоточился на международной политике, популярность «Фидес» продолжает снижаться.

    Мадьяр активно использует социальные сети для привлечения сторонников, что помогло ему обойти мощную медиамашину Орбана. Он полон решимости реформировать СМИ в стране, если придет к власти. Тем не менее перед ним еще стоят серьезные вызовы, включая необходимость набрать 106 кандидатов для следующих парламентских выборов и преодолеть возможные изменения в избирательной системе, направленные против его партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Кроме того, Орбан неоднократно отмечал, что без участия США конфликт на Украине не возник бы или уже давно мог завершиться.

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    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


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    10 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Королева рассказала, как разочаровалась в Пугачевой

    Королева рассказала о разочаровании в Пугачевой после личной встречи

    Королева рассказала, как разочаровалась в Пугачевой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Наташа Королева поделилась воспоминаниями о личной встрече с Аллой Пугачевой, которая оставила у нее горький осадок и разрушила идеализированный образ примадонны.

    Наташа Королева в интервью «ИЗОЛЕНТА live» на Rutube вспомнила о своем первом разочаровании в Алле Пугачевой, сообщает StarHit.

    По словам Королевой, встреча с примадонной оставила неприятный осадок из-за негативного отношения, с которым она столкнулась в юности. «У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение», – поделилась она в эфире программы.

    «Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно. Но я считаю, что это был для меня хороший опыт, такой курс молодого бойца», – пояснила певица.

    Королева не раскрыла деталей конфликта, но отметила, что Пугачева переживала в тот период сложный этап жизни, что могло повлиять на ее поведение.

    Ранее российская артистка балета Анастасия Волочкова назвала Пугачеву простым и открытым человеком, а также святой, которая имеет право на все, что захочет.

    Коментарии (13)
    10 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин задержан в Москве, он прикидывался бездомным, его разыскивали за мошенничество, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Чикалин является экс-вице-президентом «Евразбанка» и экс-главой совета директоров ПАО «Соль Руси», сообщил собеседник ТАСС. Он находился в розыске по делам о мошенничестве и хищении.

    Мужчину задержали на станции метро «Теплый стан» в ходе проверки документов. Найти его удалось благодаря системе распознания лиц.

    Чикалин обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из уголовных дел он уже был приговорен к лишению свободы, но подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В данный момент он находится в Москве в отпуске. При задержании Чикалин заявил, что является бездомным.

    В настоящее время с ним работают следователи, после чего задержанный, вероятнее всего, вернется в зону СВО.

    Ранее в Калининградской области бездомный, выдавая себя за наемного убийцу, внушил пожилой женщине, что ему заплатили за ее убийство, после чего потребовал с нее деньги.

    Коментарии (5)
    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

    Коментарии (23)
    10 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

    На картинке в X (бывший Twitter) запечатлен стоп-кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), где главный герой Кевин (Макколей Калкин) встретил Дональда Трампа в отеле. Ниже приведено фото со встречи Зеленского с Трампом.

    Зеленскому добавили такую же шапку, какая была на стоп-кадре у героя Калкина.

    Сам Трамп-младший и миллиардер Илон Маск отреагировали на мем смеющимися эмодзи.

    Ранее Маск в социальных сетях высмеивал высказывание Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Коментарии (5)
    10 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России

    Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: Спецслужбы Украины переоценили возможности армии и недооценили Россию

    На Украине признались, что недооценили военный потенциал России
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские спецслужбы и аналитики ошиблись в оценке военного потенциала России и способности российской промышленности производить вооружения и дроны, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала «НТА».

    Он отметил, что на Украине существовали иллюзии о том, что наступательный потенциал российской армии будет исчерпан к началу октября. «Не произошло так», – посетовал Селезнев, передает РИА «Новости».

    По его словам, на Украине ошибались и в оценке способности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Селезнев отметил, что некоторые военные эксперты считали, что Россия никогда не сможет производить тысячу дронов в месяц. Однако, по его словам, оказалось, что Россия способна производить и две тысячи, и даже больше двух тысяч дронов.

    Полковник также выразил мнение, что на Украине переоценили возможности личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению, что, по его мнению, ставит под сомнение их способность продолжать боевые действия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных, а 370 тыс. получили ранения, из которых половина возвращается в строй.

    Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не делает ядерную доктрину жестче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем», – цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что сама доктрина уже не нуждается в дополнительных изменениях.

    «По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а [ракетный комплекс] «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника», и указывал, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

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