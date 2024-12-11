Россиянина арестовали в Японии за кражу дорогих часов

В Японии задержали россиянина по подозрению в краже часов Rolex и Omega на 40 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Японии задержали россиянина Романа Котельникова по подозрению в совершении кражи, передает ТАСС. Ему вменяют похищение 14 наручных часов Rolex и Omega на сумму около 40 тыс. долларов. Преступление предположительно произошло в ночь на 17 ноября в токийском районе Гиндза, где злоумышленник с помощью электропилы проделал дыру во внешней стене здания комиссионного магазина и вынес ценные аксессуары.

Следователи изначально предполагали участие организованной преступной группировки из-за характера совершенного преступления. Однако, как выяснилось позже, Роман Котельников действовал в одиночку. Его задержали в аэропорту Ханэда 9 декабря, когда он пытался покинуть Японию. Россиянин пояснил следствию, что прибыл в страну для осмотра достопримечательностей.

Учитывая способ совершения преступления, следствие предполагает, что Котельников обладает опытом работы со строительными инструментами, так как ранее работал в сфере ремонта. Интересно, что в октябре в другом токийском комиссионном магазине также обнаружили дыру в стене, и следователи не исключают его причастность и к этому инциденту, поскольку в то время он находился в Японии.

Ранее в Осаке задержали гражданина России по подозрению в незаконной отправке гидроциклов и судовых двигателей в обход санкций, согласно информации генерального консульства России.

До этого россиянина арестовали в Японии по подозрению в нанесении граффити на стену у резиденции Акасака императора Нарухито. Полиция Токио арестовала гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу жилого дома, откуда он запустил беспилотник, объяснив это тем, что с крыши дома «открывался красивый пейзаж».