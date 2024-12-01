Viber в России столкнулся с масштабным сбоем

Tекст: Ольга Иванова

Пользователи испытывают проблемы с доступом к приложению, о чем активно сообщают на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает из Забайкальского края, Бурятии, Самарской и Иркутской областей, сообщает KP.RU.

Согласно данным сервиса, сбои начались сразу после полуночи и продолжаются до настоящего момента. Приложение теряет часть своих функций, а пользователи отмечают полную или частичную недоступность. «Ситуация остается без изменений, так как исправления проблемы не предвидится», – говорится в сообщениях пользователей.

Дополнительно отмечается, что сбоев в сети Viber не удается устранить, и они продолжаются даже спустя несколько часов после их начала.

В конце ноября российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что было связано с неполадками в облачном сервисе.