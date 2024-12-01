Viber в России столкнулся с масштабным сбоем

  • Новость часаМедведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Прибалтике «правильных русских» решили «пустить в расход»
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Член СПЧ рассказала о подвиге российского солдата, выжившего под обстрелами ВСУ
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    21 комментарий
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    28 комментариев
    1 декабря 2024, 17:22 • Новости дня

    Viber в России столкнулся с масштабным сбоем

    Tекст: Ольга Иванова

    Мессенджер Viber в России переживает масштабный сбой, о котором сообщают жители Забайкалья, Бурятии, Самарской и Иркутской областей, начиная с полуночи 1 декабря, сообщает сервис Downdetector.

    Пользователи испытывают проблемы с доступом к приложению, о чем активно сообщают на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает из Забайкальского края, Бурятии, Самарской и Иркутской областей, сообщает KP.RU.

    Согласно данным сервиса, сбои начались сразу после полуночи и продолжаются до настоящего момента. Приложение теряет часть своих функций, а пользователи отмечают полную или частичную недоступность. «Ситуация остается без изменений, так как исправления проблемы не предвидится», – говорится в сообщениях пользователей.

    Дополнительно отмечается, что сбоев в сети Viber не удается устранить, и они продолжаются даже спустя несколько часов после их начала.

    В конце ноября российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что было связано с неполадками в облачном сервисе.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

    Коментарии (69)
    30 ноября 2024, 17:35 • Новости дня
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смоделированные последствия термоядерного удара авиабомбой B83 по Москве, Пхеньяну и Пекину показали, что общее число погибших может составить до 4,2 млн человек, пишет американское издание Newsweek.

    По данным Newsweek, удар по Пхеньяну приведет к гибели 1,3 млн человек и ранит еще 1,1 млн, передает РБК. В результате атаки на Москву жертвами станут 1,4 млн человек, а 3,7 млн получат ранения. В Пекине прогнозируется гибель 1,5 млн человек и ранения 3,3 млн.

    Площадь покрытия огненного шара B83 составит 4,1 кв. км. В умеренной зоне поражения, где могут быть уничтожены жилые здания и возникнуть масштабные пожары, окажутся территории в 175,34 кв. км. В легкой зоне поражения, простирающейся на 1385,6 кв. км, ожидаются повреждения окон. Люди, находящиеся в радиусе 546,5 кв. км от эпицентра, получат ожоги третьей степени, которые грозят серьезными рубцами и инвалидностью.

    Термоядерная авиабомба B83, принятая на вооружение в 1983 году, обладает зарядом переменной мощности, максимальная из которых достигает 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Бомба предназначена для поражения глубокозалегающих целей. Хотя в 2022 году Пентагон анонсировал вывод B83 из эксплуатации, она пока остается в арсенале США, подчеркивает Newsweek.

    Для моделирования последствий использовался сервис NukeMap, разработанный американским историком Алексом Уэллерстайном. Расчеты производились на высоте детонации 3319,2 м, чтобы максимизировать эффект взрыва.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.

    Коментарии (56)
    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

    Коментарии (40)
    30 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Стало известно о закрытии клубов в Москве после рейдов силовиков

    После рейдов силовиков в Москве закрыли клубы на Складочной улице и Mono

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя; клуб на Складочной улице был опечатан, а его вывески сняты.

    В Москве ночные клубы, где прошли рейды силовиков, оказались закрытыми, передает ТАСС. Клуб на Складочной улице был закрыт, его вход опечатан, а вывески сняты. Клуб Mono, также подвергшийся проверке, закрыт, но не опечатан.

    Подойти к клубу Arma, ранее известному как «Мутабор», не позволяют сотрудники охраны. Они ссылаются на приказ службы безопасности завода, где расположен клуб. Ранее здесь проходила вечеринка Gamma Festival, и у посетителей проверяли документы и проводили осмотр с использованием служебных собак.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице пропагандировалась идеология ЛГБТ, признанная экстремистским движением в России. Также выявлена нелегальная продажа алкоголя, предположительно, без акцизных марок.

    Проверки были инициированы по жалобам местных жителей и проводились совместно сотрудниками полиции и ФСБ.

    В субботу директор московского туристического клуба «Мен тревел» был задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества, так как движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

    Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе в клубе Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

    Коментарии (11)
    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

    Коментарии (28)
    1 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    Хуситы ударили по Израилю «гиперзвуковой ракетой»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве, использовав гиперзвуковую ракету «Палестина-2».

    Как передает ТАСС, хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку на Израиль, выпустив «гиперзвуковую ракету» по району Яффо в Тель-Авиве. Это заявление сделал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    В своем выступлении на телеканале Al Masirah, принадлежащем хуситам, Сариа заявил: «Ракетные войска провели операцию, атаковав важную цель в оккупированном районе Яффо с применением гиперзвуковой ракеты "Палестина-2"». Ранее хуситы неоднократно угрожали Израилю ракетными ударами, и эта атака стала первым подтвержденным случаем использования «гиперзвуковой ракеты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» из Йемена осуществило атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Ирландский журналист обвинил западные СМИ во лжи о России

    Ирландский журналист Боуз обвинил западные СМИ во лжи о России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чем очевиднее становится провал Запада на Украине, тем активнее распространяется ложь о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    В посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз подчеркнул, что западные СМИ намеренно распространяют ложь о России, особенно на фоне очевидного провала их стратегии на Украине, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что западные страны ожидали развала российской армии и экономики под давлением санкций и международной изоляции.

    «Российская армия должна была развалиться, но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть порвана в клочья, но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики», – заявил Боуз.

    По его словам, западные санкции, которые должны были серьезно ослабить Россию, не оправдали возложенных на них надежд. Вместо этого, считает Боуз, целая «дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов» направлена на распространение лжи о России под полным контролем западной разведки.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские компании организуют туристические поездки в зоны военных действий для иностранцев, стоимость которых стартует от 150 евро, пишет швейцарское агентство Keystone-SDA.

    По данным Keystone-SDA, украинские фирмы активно зарабатывают на организации так называемого черного туризма, передает РИА «Новости». Они предлагают иностранцам, преимущественно из Европы и США, путешествия в зоны боевых действий на Украине. На сегодняшний день порядка дюжины таких компаний предоставляют подобные услуги, говорится в статье.

    Туры включают посещение Киева, его предместий и Харькова. Стоимость поездок варьируется от 150 до 250 евро за стандартную экскурсию. Однако для тех, кто желает испытать адреналин и оказаться вблизи линии фронта, цена может достигать нескольких тысяч евро.

    Представители одной из компаний утверждают, что их деятельность не направлена исключительно на прибыль, пишет агентство. Часть средств, полученных от продажи туров, отправляется на поддержку ВСУ. Отмечается, что многие местные жители высказывают осуждение в адрес таких инициатив.

    Несмотря на это, туроператоры продолжают настаивать на своем праве организовывать такие поездки. Они даже намерены расширить бизнес и после завершения текущего конфликта, уверяя, что это делается «в память о войне».

    Коментарии (7)
    30 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка Владимира Зеленского на Украине составляет лишь 16%, причем среди тех, кто обладает оружием, сообщила украинского журналистка Диана Панченко.

    Владимира Зеленского поддерживают только 16% украинцев, согласно заявлению киевской журналистки Дианы Панченко, передает РИА «Новости».

    Панченко отметила, что речь идет о людях, которые обладают оружием, и она уже несколько месяцев говорит об этом факте.

    Заявление Панченко стало реакцией на материал британской газеты Times, в котором сообщалось, что на возможных выборах президента Украины Зеленский получил бы поддержку лишь 16% граждан.

    Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска о выборах.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем Виктор Янукович.

    Ранее Медведев обвинил Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

    Коментарии (15)
    1 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента

    Премьер-министр Грузии заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия

    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ, передает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне предстоящих президентских выборов в Грузии, которые пройдут 14 декабря.

    Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать свой пост, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Премьер добавил: «Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (12)
    1 декабря 2024, 15:37 • Новости дня
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину

    Кая Каллас не исключила возможность ввода войск ЕС в случае прекращения огня на Украине

    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Каллас не исключила возможность направления европейских военных на Украину. Как сообщает ТАСС, по ее словам, в случае достижения соглашения о прекращении огня войска ЕС могут потребоваться для контроля за его соблюдением. Она также подчеркнула, что такое решение должно приниматься Украиной.

    Каллас отметила, что обсуждение вопроса о том, какие европейские страны готовы направить военных на Украину, уже началось. Она подчеркнула, что важно избегать двусмысленности в стратегических вопросах и предлагать Европе значимую роль в поддержке мира.

    Политик также высказала мнение о необходимости поддержки Украины со стороны США. Каллас считает, что победа Москвы укрепила бы позиции таких стран, как Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно. Она подчеркнула, что установление связей с будущей администрацией США является важным шагом для усиления поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.

    Коментарии (27)
    1 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков

    FT: Солдаты ВСУ в Угледаре сообщили о нехватке танков и массовом дезертирстве

    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военнослужащие пожаловались на дефицит танков в Угледаре и массовые побеги солдат из-за обманов командования, что привело к увеличению числа дезертиров, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, военные ВСУ заявили о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись в Угледаре. Солдаты рассказали, что ожидали прибытия 150 танков, однако на самом деле их было всего 20. Отсутствие должного прикрытия и вооружения вынудило многих бойцов покинуть позиции, передает РИА «Новости».

    По данным, представленным в статье, из подразделения ВСУ, дислоцированного в этом районе, дезертировало несколько сотен солдат. Обозреватели подчеркнули, что в этом году число дезертиров из украинской армии значительно превысило показатели за все предыдущие годы конфликта.

    Ранее солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения. 10 ноября главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте для ВСУ.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2024, 01:13 • Новости дня
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле

    Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с 1 по 8 декабря будут выполнять с дозаправкой в Каракасе

    Tекст: Денис Тельманов

    Росавиация приняла решение о промежуточной посадке рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро в Каракасе для дозаправки с 1 по 8 декабря, чтобы сохранить программу полетов на Кубу.

    Росавиация временно изменила маршрут рейсов из Москвы в Гавану и Варадеро, сообщает ТАСС. С 1 по 8 декабря самолеты будут совершать промежуточную посадку в Каракасе для дозаправки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предупреждала, что программа полетов российских авиакомпаний на Кубу может быть изменена из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. В связи с этой ситуацией Министерство транспорта России, Росавиация и российские авиаперевозчики начали консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита на полеты.

    30 ноября самолет Nordwind из Москвы в Варадеро вылетел с 10-часовой задержкой из-за ожидания подтверждения на заправку топливом от кубинских авиавластей.

    Коментарии (8)
    1 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск

    Сирийская авиация сорвала наступление боевиков, уничтожив колонну бронетехники

    Сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолеты сирийских ВВС разрушили наступление боевиков на трассе М-5, уничтожив их бронетехнику.

    ВВС Сирии нанесли серию ударов по колонне бронетехники боевиков, сорвав ее наступление на трассе М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению, а также уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки.

    Коментарии (7)
    Главное
    Французский генерал назвал провальным заявление Зеленского о «зонтике НАТО»
    Российская армия освободила 88 населенных пунктов осенью
    Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    Самолеты из Москвы на Кубу решили дозаправлять в Венесуэле
    В Нижнем Новгороде мать оставила младенца на снегу и сняла видео

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............