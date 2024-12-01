Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».9 комментариев
Медведев назвал приоритетом Евросоюза продолжение конфликта на Украине
Медведев: Визит нового руководства ЕС в Киев демонстрирует стремление к продолжению конфликта на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.
Медведев в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Антониу Кошта, новый глава Европейского совета, и Кая Каллас, возглавляющая дипломатическую службу ЕС, своим визитом обозначили приоритеты в пользу затягивания конфликта, передает ТАСС.
Он отметил, что такой подход противоречит интересам Европы. Медведев задал риторический вопрос: «Довольны теперь, европейцы?», намекая на последствия, которые может нести подобная политика для жителей ЕС.
Напомним, в воскресенье в первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.