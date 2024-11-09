В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине
Премьер Польши Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине
На данный момент нет формальных предложений по урегулированию на Украине или проведению миротворческих миссий, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо формальные предложения относительно урегулирования конфликта на Украине или проведения мирных миссий, передает РИА «Новости».
Туск отметил наличие множества спекуляций и подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, а действующий президент Джо Байден продолжает свою украинскую политику.
По словам премьера Польши, в ближайшие дни не стоит ожидать детального плана миротворческой миссии. Он сообщил, что обсуждал с премьер-министрами Британии и Франции, а также со скандинавскими коллегами, возможные последствия сокращения участия США в украинской политике.
Также Туск выразил надежду, что Польша не останется в одиночестве, если произойдет «меньше Америки» и «больше Европы» в российско-украинском конфликте.
Кроме того, он подчеркнул, что никто не хочет эскалации конфликта, добавив, что не намерен вовлекать Польшу в конфликт, тем не менее, ослабление Украины и ее капитуляция станут серьезной угрозой для безопасности Польши.
Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.
Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.