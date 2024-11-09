Премьер Польши Туск заявил об отсутствии формальных предложений по Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо формальные предложения относительно урегулирования конфликта на Украине или проведения мирных миссий, передает РИА «Новости».

Туск отметил наличие множества спекуляций и подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, а действующий президент Джо Байден продолжает свою украинскую политику.

По словам премьера Польши, в ближайшие дни не стоит ожидать детального плана миротворческой миссии. Он сообщил, что обсуждал с премьер-министрами Британии и Франции, а также со скандинавскими коллегами, возможные последствия сокращения участия США в украинской политике.

Также Туск выразил надежду, что Польша не останется в одиночестве, если произойдет «меньше Америки» и «больше Европы» в российско-украинском конфликте.

Кроме того, он подчеркнул, что никто не хочет эскалации конфликта, добавив, что не намерен вовлекать Польшу в конфликт, тем не менее, ослабление Украины и ее капитуляция станут серьезной угрозой для безопасности Польши.

Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.