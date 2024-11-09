В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
ВСУ заявили о повреждении критической инфраструктуры на севере Украины
Объекты критической инфраструктуры на севере Украины поражены ударами, сообщила пресс-служба оперативного командования ВСУ «Север» в субботу.
За минувшие сутки в зоне ответственности ОК «Север» повреждения получили «объекты критической инфраструктуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы командования.
При этом не приводятся количество и тип поврежденных объектов и не раскрывается их местоположение.
В конце октября украинские СМИ сообщали, что в Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги.