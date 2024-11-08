FT: Фармацевты США опасаются влияния противника вакцин Кеннеди-младшего на Трампа

FT: Фармкомпании США обеспокоены влиянием противника вакцин Кеннеди-младшего на Трампа

Tекст: Мария Иванова

Фармацевтические компании выражают опасения в связи с возможным влиянием Роберта Кеннеди-младшего на администрацию избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Кеннеди-младший, известный своим скептицизмом по отношению к вакцинации, может занять одну из ключевых позиций в системе здравоохранения, что, по мнению компаний, может затормозить исследования и поставки вакцин в США. Ожидается, что он будет иметь значительное влияние во второй администрации Трампа, назначая сомневающихся в вакцинах на высокие должности и пересматривая существующее регулирование в этой сфере.

Среди возможных кандидатов на руководящие позиции в здравоохранительных агентствах, таких как FDA и CDC, называют известных противников ограничительных мер пандемии. В их числе главный хирург Флориды Джозеф Ладапа, профессор Университета Джонса Хопкинса Марти Макари и профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья. Эти назначения могут радикально изменить подход США к вакцинации и регулированию в области здравоохранения.

Келли Мур, исполнительный директор группы Immunize.org, уверена, что влияние Кеннеди-младшего на политику вакцинации будет иметь негативные последствия, ограничивая доступ к вакцинам. Бывший исполнительный директор компании Alnylam Джон Мараганор подчеркнул необходимость назначения человека, опирающегося на научные данные, а не отвергающего их. Сам Кеннеди-младший в подкасте заявлял, что фармацевтические компании извлекают выгоду из болезней детей, подчеркивая, что «в нашем обществе нет ничего более выгодного, чем больной ребенок».

Ранее Кеннеди-младший заявил, что намерен бороться с коррупцией в системе здравоохранения США, следуя просьбам президента Трампа. Он отметил три цели: искоренение коррупции, восстановление традиций доказательной медицины и борьба с эпидемией хронических заболеваний в стране.

Дональд Трамп выразил намерение привлечь Роберта Кеннеди-младшего для улучшения системы здравоохранения в США. Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации после того, как Трамп, набрав 295 голосов выборщиков, объявил себя 47-м президентом США.