СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

Tекст: Ольга Иванова

По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

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