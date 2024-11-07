Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.11 комментариев
СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.
По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.
Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.