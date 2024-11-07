Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Стало известно об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
ВСУ ударили по Энергодару, повредив газопровод и ветеринарную аптеку
Украинские войска нанесли артиллерийский удар и атаковали дронами-камикадзе Энергодар, повредив газопровод и окна ветеринарной аптеки в Великой Знаменке, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска ударили по береговой линии Энергодара, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что атаки были осуществлены с использованием артиллерийских ударов и дронов-камикадзе. Зафиксировано не менее пяти прилетов в прибрежной части города, где расположена Запорожская АЭС.
Кроме того, в результате обстрела поселка Великая Знаменка пострадала ветеринарная аптека. Рогов уточнил, что повреждена газовая труба, фасад здания и оконное остекление. Специалисты аварийной газовой службы уже работают на месте происшествия для устранения последствий. Информация о пострадавших пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали атаку на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с использованием дронов, а также обстреляли Энергодар.