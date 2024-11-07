  • Новость часаКремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
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    Как США грабят весь остальной мир
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    The Guardian: Победа Трампа стала катастрофой для Европы
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Трасса снабжения ВСУ в Великой Новоселке взята под огневой контроль
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Правящая коалиция Германии распалась
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    Американское ТВ: Победа Трампа может ударить по Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    7 ноября 2024, 11:21 • Новости дня

    Взрывы повредили ж/д инфраструктуру в Сумской области

    Прокуратура Украины сообщила о повреждениях ж/д инфраструктуры и уничтожении АЗС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожная инфраструктура в Сумской области получила повреждения из-за авиаудара, сообщает офис украинского генпрокурора, отметив также уничтожение автозаправочной станции.

    Железнодорожная инфраструктура в Сумской области на Украине пострадала в результате недавних взрывов, передает РИА «Новости». Информацию об этом предоставил офис генерального прокурора Украины, отметив, что регион подвергся авиаудару.

    Также была уничтожена автозаправочная станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, а военнослужащие группировки «Север» обнаружили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области высокоточным боеприпасом «Краснополь».

    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, сообщают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    32 комментария


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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР, сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил, что именно эта трасса являлась последним крупным маршрутом, по которому украинские войска в регионе получали снабжение. Теперь она находится под постоянным воздействием огня российской артиллерии. Эта мера может значительно осложнить логистику и снабжение украинской группировки в этом районе, передает ТАСС.

    Контроль над трассой имеет важное стратегическое значение, так как он может повлиять на динамику военных действий в регионе. Огневой контроль позволяет российским силам ограничивать движение и снабжение украинских войск, что может привести к изменению баланса сил в данной части ДНР.

    Ранее стало известно, что украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР после потери Ясной Поляны. При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Отметим, что подразделения группировок «Юг» и «Восток» за последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР.

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    6 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировок «Юг» и «Восток» в последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Южная группировка освободила населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике, поразила формирования 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Шумов, Дылеевки, Курахово и Дальнего, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 645 человек, БМП, британскую гаубицу FH-70 и несколько других единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку в ДНР и поразила несколько украинских бригад у Зеленого Поля, Великой Новоселки (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 125 человек, танк и американскую САУ Paladin.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 113-й и 125-й бригадам теробороны и 5-му пограничному отряду Украины в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    Подразделения группировки «Запад» поразили формирования 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 450 военнослужащих, а также технику, включая танк, бронетранспортер и орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Отражены шесть контратак. Уничтожены танк, бронированные машины и артиллерийские установки, включая гаубицы М777 производства США.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по 110-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, автомобили и склад боеприпасов.

    Ранее российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике. До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. В начале ноября российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

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    6 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» провели успешные наступательные действия, уничтожив значительное количество техники и более 250 военнослужащих ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Новоивановку и Леонидово.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе операций были атакованы формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Боевые действия развернулись в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

    Российские войска успешно отразили четыре контратаки противника у Новоивановки и сорвали наступление ВСУ на Леонидово. Потери вооруженных сил Украины составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронемашина и автомобиль.

    Авиационные и артиллерийские удары нанесли поражение войскам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино и других. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских резервов в Сумской области, включая населенные пункты Беловоды и Павловка.

    За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая восемь боевых машин пехоты, две БМП Bradley, шесть боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и минометы. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 тыс. 50 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

    Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла более 200 человек, уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих. В среду в районе Любимовки Курской области были найдены тела девяти украинских солдат, один из которых был в российской форме с украинскими шевронами.


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    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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    7 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины

    Шольц в связи с распадом правящей коалиции заявил о способности Германии финансировать соцсферу и поддерживать Украину

    Шольц отверг выбор между соцсферой Германии и поддержкой Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является сильной страной, ей не нужно выбирать между инвестициями в социальную сферу и поддержкой Украины, заявил канцлер Олаф Шольц. При этом отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Шольц потребовал отмены «долгового тормоза».

    Шольц заявил, что «не готов финансировать поддержку Украины и инвестиции в оборону за счет социальной сплоченности, за счет пенсии, здравоохранения или ухода». По его словам, «и то, и другое должно быть – безопасность и сплоченность». Он отказался «ставить граждан перед выбором», заявив, что подобное «либо-либо является ядом».

    Канцлер полагает, что опасно выбирать «либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержку Украины, либо инвестиции в будущее Германии». «Но прежде всего, это либо-либо совершенно не нужно, потому что Германия – сильная страна», – приводит его слова ТАСС.

    Комментируя отставку Линднера, Шольц подчеркнул, что тот отклонил его предложение по выводу экономики из кризиса. Канцлер заметил, что предлагал среди прочего увеличить поддержку Украины. Однако «министр финансов не проявил готовности реализовать это предложение в правительстве на благо нашей страны», сказал Шольц.

    В свою очередь, Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения.

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. «Тормоз» с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера, Свободной демократической партии Германии, сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера. После этого было объявлено о распаде правящей коалиции. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек («зеленые») обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине.

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    7 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области

    Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.

    Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.

    Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.

    Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того, спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

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    6 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин установил выплату госслужащим в новых регионах на период СВО

    Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

    Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.

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    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


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    6 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Безуглая заявила, что Сырский готовится вывести войска из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сделала такой вывод на основе публикаций Сырского в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    В постах он обсуждает результаты недавней атаки на Курскую область и указывает, что эта операция отвлекла российские силы с других направлений.

    Безуглая подчеркнула, что за период боевых действий ВСУ оставили ряд территорий в ДНР и Харьковской области. Она также предложила главнокомандующему самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», – заключила депутат.

    Ранее депутат Рады Безуглая заявляла, что Сырский скрывается на даче в Харьковской области. Безуглая также обвиняла министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

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    6 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске

    Беженец из Украинска сообщил о гибели 20 мирных жителей в подвале дома из-за жестокости ВСУ

    ВСУ забросали дымовыми шашками подвал с мирными жителями в Украинске
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей, сообщил эвакуированный из города беженец.

    Как сообщил российским властям эвакуированный беженец, все находившиеся в подвале люди погибли, передает ТАСС.

    По его словам, российские военнослужащие пытались помочь, но спасти людей было невозможно. Он также добавил, что тела погибших до сих пор остаются в подвале.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре. До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

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    7 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Байден запланировал направить Украине военную помощь до инаугурации Трампа

    Politico сообщила о планах Белого дома направить Украине оставшиеся 6 млрд долларов военной помощи до инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена планирует ускорить отправку оставшейся военной помощи Украине в 6 млрд долларов до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщила Politico.

    Решение связано с опасениями, что новый президент может прервать поставки оружия на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Politico отмечает, что сроки выделения нового пакета военной помощи не уточняются. Обычно доставка вооружений и боеприпасов на Украину занимает месяцы, что может помешать завершению поставок до инаугурации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был у власти, украинского конфликта не произошло бы. В ходе избирательной кампании Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом завершить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    7 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    ВСУ сбросили емкость с химическим газом на позиции разведчиков под Курахово

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ применили химическое оружие под Курахово, сбросив емкость с газом на позиции разведчиков, сообщил командир разведроты с позывным Кирей.

    По его словам, позиции ВС России подверглись атаке с использованием емкости с неизвестным газом, передает РИА «Новости».

    «Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону», – сообщил Кирей.

    Командир отметил, что подразделение оперативно приняло меры безопасности для защиты личного состава.

    При этом не уточняется, какие именно вещества использовались. Действия противника были квалифицированы как применение запрещенных методик ведения военных действий.

    Ранее российские войска активизировали атаки на Купянском направлении.

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    6 ноября 2024, 12:52 • Новости дня
    Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщило российское Министерство обороны.

    Средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 23 дрона самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства дронов и объектам энергетики и топливной инфраструктуры, которые используются ВСУ.

    С начала проведения СВО украинская сторона потеряла 648 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 298 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 63 танка и бронемашин. Также было уничтожено 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 368 артиллерийских орудий и минометов.

    В прошлые сутки российские военные нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине.

    До этого об уничтоженном в воздухе МиГ-29 ВСУ сообщалось 25 октября.

    В середине сентября российские ВКС и средства ПВО суничтожили два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины.

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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    От Трампа ждут сведения счетов с Украиной

    Среди поздравивших Дональда Трампа с победой на выборах оказались Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Украинские обыватели восприняли итоги голосования в США со скепсисом и даже ужасом. Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года. Как отмечают эксперты, при Трампе отношения США и Украины точно не будут прежними, но и рассчитывать на скорое завершение конфликта не приходится. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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