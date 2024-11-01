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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней
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    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    Морпехи ТОФ освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    КНДР выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    NYT сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    6 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 14:27 • Новости дня

    Российская авиация и артиллерия нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения оперативно-тактической авиации России и ракетные войска атаковали позиции ВСУ в Сумской области, уничтожив резервы нескольких механизированных и десантных бригад, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, атаки были направлены на районы сосредоточения 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны. Удары пришлись по населенным пунктам Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень, передает ТАСС.

    Армейская авиация и артиллерия также атаковали скопления живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии Украины. Эти удары были нанесены в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево и других.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар к северу от города Сумы, поразив технику и личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ у поселка Иволжанское. До этого в Сумской области был нанесен удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

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    31 октября 2024, 23:39 • Новости дня
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра

    Российский производитель алюминиевой тары отказался от банок 0,5 литра

    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    В России больше не будут производиться и продаваться напитки в банках объемом 0,5 литра, компании начнут использовать тару емкостью 0,45 литра.

    Крупнейший производитель алюминиевой тары в России, компания «Урбан Крафт», прекращает выпуск пол-литровых банок. Начиная с 25 октября, клиенты должны заказывать тару объемом 0,45 литра, сообщило РИА «Новости».

    По словам представителей компании, пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Это решение обусловлено снижением спроса на классические банки объемом 0,5 литра.

    Таким образом, компания адаптируется к изменяющимся потребностям рынка, предлагая альтернативный объем тары. Это изменение может повлиять на ассортимент напитков, доступных для покупки в России, говорится в заявлении производителя.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Киселев: ВСУ в Красноармейске напуганы и роют окопы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) испуганы приближением российских войск, они начали беспорядочное строительство фортификаций, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские военные хаотично возводят фортификационные сооружения и роют окопы, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС. Эти действия связаны с угрозой наступления и артиллерийских ударов со стороны российских войск, которые находятся на расстоянии всего шести с половиной километров от города.

    «Это расстояние удара миномета. Логистические пути уже под ударами нашей артиллерии. Информацию из Покровска мы точно так же получаем. Суета очень большая, военные очень напуганы, не знают, что делать», – сказал он.

    Большинство мирных жителей уже покинуло Красноармейск, а оставшиеся стремятся сохранить свои дома. Украинские власти также эвакуировались из города, забрав с собой документацию, добавил Киселев.

    Глава городской военной администрации Красноармейска Сергей Добряк ранее заявлял о блокировке города для передвижения и призвал жителей эвакуироваться. Ранее украинские военные сообщили, что обстановка на Красноармейском направлении продолжает оставаться сложной для их армии.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    1 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29

    Сикорский и Косиняк-Камыш объяснили невозможность передачи МиГ-29 Украине

    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29
    @ gov.pl

    Tекст: Максим Попов

    Польские министры Сикорский и Косиняк-Камыш пояснили, почему страна не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты, ссылаясь на ограничения Варшавы и отсутствие согласия НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ответили на критику президента Владимира Зеленского относительно нежелания передавать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией, передает ТАСС.

    Сикорский, выступая на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. Он подчеркнул: «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно».

    Одновременно с этим глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на приоритет обеспечения обороноспособности Польши над помощью Киеву. Он отметил, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом для помощи является безопасность страны. Отказ перехватывать ракеты над Украиной он объяснил отсутствием согласия НАТО: «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет»,  – подчеркнул он.

    Напомним, в четверг на встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

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    31 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Ozon решил приостановить постоплату для большинства товаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Маркетплейс Ozon приостановит возможность постоплаты для большинства товаров с 1 ноября, сообщили в компании.

    Исключение составят товары из категории fashion, куда входят одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, уточнили в пресс-службе Ozon, передает РИА «Новости». Компания объясняет, что эти товары требуют примерки или визуальной оценки перед покупкой.

    В компании отметили, что именно в категории fashion постоплата наиболее востребована. Клиенты используют эту опцию вдвое чаще, чем для остальных категорий. Большинство покупателей других товаров обычно платят сразу при оформлении заказа, несмотря на доступность постоплаты.

    Пользователи, которые оформят заказы с постоплатой до 31 октября, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи. С 1 ноября опция будет доступна только для товаров из категории fashion, остальные категории потребуют предоплаты.

    Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение онлайн-ретейлеру Ozon с требованием внести изменения в оферту и прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов.

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    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Стало известно о продвижении бойцов группировки «Запад» в Тернах

    Артиллеристы группировки «Запад» поддержали пехоту в Тернах Донбасса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы 25-й армии группировки «Запад» круглосуточно поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах Донбасса, где начались бои за контроль над населенным пунктом.

    Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвигаться в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА «Новости». Артиллеристы 25-й общевойсковой армии круглосуточно поддерживают пехоту, помогая ей закрепиться на окраинах города. Командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным «Манул» подчеркнул, что они активно работают по укреплениям противника и ведут контрбатарейную борьбу с помощью операторов беспилотников.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что российские войска подошли к северной окраине Терн и начали бои в соседнем Торском. Министерство обороны России отметило, что подразделения «Запада» нанесли значительные потери бригаде вооруженных сил Украины в районе Терн. Российская авиация также оказывает поддержку продвигающимся подразделениям.

    «Манул» рассказал, что ежедневно артиллерийская батарея поражает до десяти целей, включая танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и гаубицы. Всего у батареи на счету подтверждено более 60 целей. Основной задачей артиллеристов остается поддержка пехоты, продвигающейся в Тернах.

    Ранее сообщалось, украинские войска потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР.

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    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

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    1 ноября 2024, 08:56 • Новости дня
    Депутат Госдумы сообщил о бегстве командования ВСУ из Купянска

    Власти и командиры ВСУ покинули Купянск, оставив наемников и мародеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне наступления российских войск командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил, что на фоне наступления российских войск командиры подразделений ВСУ и власти Купянска покинули город, передает ТАСС.

    «Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации. Там только лишь наемники, мародеры», – заявил он.

    По словам Водолацкого, наемники, оставшиеся в городе, представляют собой контингенты из Польши, Болгарии, Германии и Канады. Они находятся на второй линии украинской обороны в Харьковской области. Эти группы выполняют роль заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинских солдат в случае их отступления или сдачи в плен российским войскам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а военный эксперт предположил вероятные действия вооруженных сил России для освобождения этого города.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


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    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

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