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Российская авиация и артиллерия нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Подразделения оперативно-тактической авиации России и ракетные войска атаковали позиции ВСУ в Сумской области, уничтожив резервы нескольких механизированных и десантных бригад, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, атаки были направлены на районы сосредоточения 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны. Удары пришлись по населенным пунктам Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень, передает ТАСС.
Армейская авиация и артиллерия также атаковали скопления живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны и 17-й бригады нацгвардии Украины. Эти удары были нанесены в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево и других.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар к северу от города Сумы, поразив технику и личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ у поселка Иволжанское. До этого в Сумской области был нанесен удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке.