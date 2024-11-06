Эксперты: Соединенные Штаты интегрировали ИИ в стратегию национальной безопасности

Администрацией президента Джо Байдена был обнародован меморандум, акцентирующий внимание на лидерстве США в области ИИ для достижения целей национальной безопасности. Документ стал следствием исследований, проведенных Счетной палатой США, которые выявили новые комплексные вызовы в условиях современной информационной среды, передает РАПСИ.

Исследования выявили, что достижения в информационных технологиях и соцсетях изменили скорость распространения информации и перераспределили власть над ней, что побудило Минобороны США разработать соответствующую стратегию. США также озабочены влиянием Китая на глобальную информационную среду, что отражено в отчете Госдепартамента, отмечающем использование Пекином пропаганды и цензуры.

Документ, обнародованный администрацией Байдена, отражает стремление США к доминированию в ИИ, сравнимое с развитием атомной и космической отраслей в прошлом. Чиновник из администрации Байдена подчеркнул необходимость превзойти противников и смягчить угрозы, связанные с ИИ.

По словам главы «Белого Интернета» Элины Сидоренко, США давно навязывают свои стратегии в ИИ, видя в них геополитический инструмент. Она также указала на появление на сайте американских госзакупок лота о системе, отслеживающей вредные нарративы внешних сил, что вызывает вопросы о безопасности для России.