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ФСБ раскрыла подробности дела «тайного осведомителя США» Шонова
ФСБ сообщила о сотрудничестве Роберта Шонова с посольством США в Москве
Осужденный в Приморье Роберт Шонов был тайным осведомителем посольства США, передававшим информацию по вопросам СВО и выборам президента России 2024 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Шонов, осужденный к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы, был разоблачен как тайный информатор политического отдела посольства США в Москве, передает ТАСС.
По данным ФСБ, Шонов собирал данные о специальной военной операции и президентских выборах 2024 года для американской стороны, он возобновил контакты с американцами после начала военной операции, оказывая им содействие в антироссийской деятельности. Работу Шонова курировали первый секретарь политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и второй секретарь Дэвид Самуэль Бернстайн. Особенно кураторов интересовали выборы президента России в 2024 году.
В ФСБ сообщили, что Шонов, работавший в генеральном консульстве США во Владивостоке с 1999 до 2021 года, выполнял задания американских кураторов с осени 2022 до марта 2023 года. Он собирал сведения о мобилизационных процессах в России и искал среди экспертов и журналистов Дальнего Востока и Сибири лиц, готовых поддерживать контакты с США. В марте 2023 года Шонов был задержан во Владивостоке.
Шонов был признан виновным по статье 275.1 УК РФ за сотрудничество с иностранным государством и приговорен к штрафу в 1 млн рублей и ограничению свободы сроком на 1 год 4 месяца.
В сентябре 2023 года американские дипломаты, курировавшие Шонова, были выдворены из России и объявлены персонами нон грата.
Ранее Приморский краевой суд приговорил экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова к четырем годам десяти месяцам лишения свободы за незаконное сотрудничество с иностранным государством.
Следствие установило, что Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации и ситуации в России.
Шонов признал вину в сборе данных о ходе спецоперации по заданию Вашингтона.