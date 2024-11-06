  • Новость часаNew York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
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    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    12 комментариев
    6 ноября 2024, 08:16 • Новости дня

    ABC: Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США

    Tекст: Александра Юдина

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражает беспокойство из-за первых результатов выборов в США, сообщает канал ABC.

    По данным канала, в начале вечера сторонники демократов были в приподнятом настроении, однако ситуация изменилась, когда они начали следить за эфиром канала CNN, передает ТАСС.

    Согласно информации Associated Press, в штате Нью-Мексико Харрис получает пять голосов выборщиков, набрав 51,7% голосов после обработки 77% бюллетеней, при том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп собрал 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    В штате Вирджиния Харрис лидирует с 51,1% голосов, в то время как Трамп получает 47,2% после подсчета 83% бюллетеней. Таким образом, Харрис увеличивает количество своих выборщиков, добавляя 13 голосов к общему числу.

    Отмечается, что Харрис имеет 205 голосов выборщиков, в то время как Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Для победы на выборах требуется минимум 270 голосов из общего количества в 538.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков.Fox News сообщил о победе Трампа в 18 штатах на выборах в США.


    6 ноября 2024, 03:33 • Новости дня
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    Стали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
    @ Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы данные exit poll компании Edison research об уровне поддержки кандидатов в президенты США в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

    В Аризоне о поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили 46% избирателей, столько же выразили поддержку кандидату от демократов Камале Харрис. При этом exit poll в 2020 году давал Трампу 48%, а кандидату от демократов Джо Байдену – 49%.

    В Висконсине, по данным exit poll, Трамп получает 44% голосов (в 2020 году – 43%), Харрис – 47% (у Байдена было 50%), передает РИА «Новости».

    В Джорджии о поддержке Трампа заявили 46% избирателей, Харрис – 49%. В 2020 году Трамп также набирал 46%, Байден – 50%.

    В Мичигане 45% избирателей заявили, что симпатизируют Трампу, 48% – Харрис. Трамп сохранил поддержку на прежнем уровне, а вот Байдена в 2020 году поддерживал 51%.

    В Неваде exit poll дает Трампу 47% (в 2020 году было 48%); у Харрис – 44%, Байден в 2020 году набирал 52%.

    В Пенсильвании Трамп также сохранил результат 2020 года – 47%. Харрис вновь получила меньшую поддержку, чем Байденв в 2020 году – 46% и 50% соответственно.

    В Северной Каролине о симпатиях к Трампу заявили 43% избирателей (в 2020 году было 47%). О поддержке Харрис сообщили 48% избирателей (Байден в 2020 году в exit poll набирал 50%).

    Напомним, на общенациональном уровне, по данным exit poll компании Edison research, Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа – 44%. При этом портал RealClearPolitics сообщал, что в большинстве колеблющихся штатов большей поддержкой пользуется Трамп.

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    Кто победит на президентских выборах в США?



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    5 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Трамп признал возможность поражения на выборах

    Трамп заявил о возможности проигрыша на выборах, но отметил преимущество над Харрис

    Трамп признал возможность поражения на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем преимуществе на выборах, но допустил возможность поражения, отметив, что победителя, вероятно, назовут уже в ночь голосования.

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на свое значительное преимущество, не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В интервью ABC он отметил, что неожиданности могут случиться, но выразил уверенность в своем лидерстве над Камалой Харрис, представителем Демократической партии. «Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», – сказал Трамп.

    Трамп также высказал мнение, что результаты выборов станут известны уже к ночи голосования. На предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября, Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую – Камала Харрис.

    Тем временем американский комик и телеведущий Джо Роган выразил поддержку Трампу, отмечает ТАСС. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Роган выложил фрагмент интервью для подкаста The Joe Rogan Experience, в котором предприниматель Илон Маск приводит «самые убедительные» аргументы в пользу Трампа. «Я согласен с ним на все сто. К сведению, да, это поддержка Трампа», – отметил Роган.

    Подкаст The Joe Rogan Experience считается одним из самых популярных в стриминговом сервисе Spotify и насчитывает более 18 млн подписчиков на YouTube. Поддержка Рогана может оказать значительное влияние на предвыборную кампанию Трампа, учитывая его широкую аудиторию и влияние в медийной среде.

    На выборах 5 ноября Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую – вице-президент Камала Харрис. Во многих штатах США уже началось досрочное голосование.

    Отметим, что в американском городке Диксвилл-Нотч, который традиционно открывает всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, подчеркивая напряженность предстоящей избирательной гонки.

    Ранее Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что он сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, что перекликается с его предыдущей кампанией против Джо Байдена.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США

    В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США

    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

    В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

    Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.

    Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (7)
    6 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США

    Reuters опубликовало данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на общенациональном уровне на выборах в США

    Опубликованы данные exit poll по поддержке Харрис и Трампа на выборах в США
    @ Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных exit poll компании Edison research, кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на общенациональном уровне поддерживают 48% избирателей, кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 44%, сообщает Reuters.

    По предварительным данным, поддержка Харрис составила 48%, то есть на 4 процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Поддержка Трампа на общенациональном уровне упала на 2 процентных пункта с 2020 года – с 46% до 44%.

    NBC со ссылкой на данные exit poll также сообщает, что в пользу Харрис высказались 48% респондентов, при этом 50% опрошенных заявили, что не поддерживают ее. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась ответить на вопрос. По отношению к Трампу 54% опрошенных американцев сказали, что не поддерживают его, 44% выразили поддержку.

    CNN после опроса американских избирателей в рамках exit poll сообщает, что избиратели Республиканской партии более лояльны к Трампу, чем избиратели Демократической партии – к Харрис. Около 75% избирателей по всей стране, включая около 80% избирателей Трампа и 66% избирателей Харрис, говорят, что их голоса были в основном отданы в поддержку кандидата, а не против оппонента.

    Как следует из данных exit poll телеканала CBS News, 88% избирателей Харрис уверены, что выборы проводятся честно. Среди сторонников Трампа так думают только 47% респондентов, 52% не уверены в честности проведения президентских выборов.

    Напомним, в США проходят выборы президента страны. Трамп заявил, что его ждет «большая победа». При этом он говорил, что в случае проигрыша готов признать поражение, если выборы пройдут честно.

    На ваш взгляд
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    Коментарии (3)
    5 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

    Политолог Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах

    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы.

    «Судьба выборов в США решится в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, и на юге – Джорджия, Невада и Аризона. При этом даже попытки честного опроса не дают однозначного результата гонки», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, по оценкам собеседника, общая картина для Дональда Трампа с 2016 года несколько улучшилась. Этому способствовали провальные четыре года Джо Байдена.

    «Если бы выборы были честными, то следовало бы говорить о высоких шансах Трампа на победу за счет преимущества в ключевых штатах. Но очевидно, что демократы используют админресурс, в том числе при подсчете голосов. Вместе с тем я сомневаюсь, что им удастся сделать все так массово и беспардонно, как в 2020-м году. У республиканцев на этот случай есть целый план сопротивления», – уточнил он.

    Политолог охарактеризовал выборы в США как «гонку на грани». «Возможно, во многих штатах окончательный результат не будет известен и спустя сутки. Фактически речь может идти о непризнании выбора половины Америки», – прогнозирует эксперт. На этом фоне Дробницкий напомнил о штурме Капитолия. Сейчас, по его мнению, ситуация может быть несколько иной.

    «Четыре года назад события вокруг Капитолия проходили фоном, и большинство республиканских избирателей – несмотря на подтасовку итогов – все же признали Байдена. Сейчас, если Камале Харрис «накидают» голосов, это воспримется как очередное нарушение со стороны Демпартии, но «слоны» вряд ли вновь пойдут на штурм», – полагает американист.

    «Другое дело, что возможно неподчинение республиканских штатов федеральному центру. То есть расползание государственного управления начнется практически сразу. Ситуация в Соединенных Штатах окажется тяжелой», – прогнозирует Дробницкий. То же самое может произойти в случае победы Трампа: федеральные служащие начнут устраивать саботажи, всячески затрудняя работу переходной администрации.

    «Неподчинение породит попытки репрессий и сопротивления. То есть если в прошлый раз была вспышка, после которой все закончилось, пусть и посадками на разные сроки, сейчас мы увидим постепенное нарастание неприятия сторон. Непонятно, как они будут собирать госуправление: что при Трампе, у которого фактически нет лояльных федеральных служащих, что при Харрис, когда никто за пределами федерального округа Колумбия, Массачусетса, Нью-Йорка и Калифорнии не будет считать ее президентом», – рассуждает американист.

    Дробницкий подчеркивает: это и станет гражданской войной. «Речь о расползании конфликта. Президент США не может обладать полнотой власти до тех пор, пока он не зачистит страну под себя. Это процесс небыстрый и непростой. Но любая сторона, победившая на выборах, постарается это сделать», – заключил Дробницкий.

    Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

    Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист Дудаков: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Победа Дональда Трампа – вполне реальный сценарий, учитывая динамику раннего голосования. Однако при его реализации возможны беспорядки, организованные «боевым активом» Демпартии, а также попытки сорвать транзит власти, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе кандидаты получили равное число голосов.

    «Опросы показывают самую разную картину по предпочтениям на выборах в США. Чаще всего в социологических исследованиях и электоральных моделях небольшое преимущество имеется у Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, «более твердые цифры» демонстрирует динамика раннего голосования, где преимущество также у Республиканской партии.

    «Во-первых, уже сейчас в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине проголосовало больше республиканцев, чем демократов. Это нетипично, потому что в рамках раннего голосования обычно преимущество у Демпартии. Но сейчас им не удается мобилизовать свой электорат, как это было, например, четыре года назад», – уточнил спикер.

    «У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», – добавил политолог. Дудаков также указал на низкую явку среди традиционных групп избирателей Демпартии – испаноязычных и афроамериканцев. «Это тоже на руку Трампу и республиканцам», – считает эксперт.

    Таким образом, по его оценкам, шансов на победу больше у Дональда Трампа. Вместе с тем он делает оговорку: «Если только не случится какого-то форс-мажора с явкой среди республиканцев или сценария масштабных фальсификаций». Дудаков напомнил, что многие штаты стараются усилить контроль за почтовым голосованием. «В той же Джорджии, например, суд запретил регистрировать бюллетени после дня выборов. Но в Неваде их будут принимать спустя три дня, и там стоит ожидать баталий вокруг этой темы», – пояснил он.

    Американист также отметил огромное количество скандалов по поводу голосования умерших и нелегалов и указал на попытки демократов присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом. «Проконтролировать эту процедуру сложно», – уточнил он. Таким образом, у Демпартии есть пространство для махинаций, но, как считает политолог, оно меньше, чем было четыре года назад.

    Тем не менее Дудаков не исключает, что после выборов в США могут начаться беспорядки и период нестабильности. «На мой взгляд, вероятность развития событий по этому сценарию выше в случае победы Трампа. У него есть буйные активисты, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, некоторых из них посадили в тюрьму после протестов на Капитолии 6 января 2021 года. У демократов, наоборот, боевой актив сохраняется – это движения BLM и Antifa. Они упиваются своей безнаказанностью и способны устроить серьезные волнения, если победит республиканец», – рассуждает спикер.

    Кроме того, в арсенале демократов больше институциональных рычагов, с помощью которых они могут создавать Трампу проблемы, добавил эксперт. «Поэтому если он выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», – детализировал собеседник.

    При этом республиканец в случае поражения попытается судиться, однако у него меньше возможностей создать проблемы демократам. «Если четыре года назад, когда он еще занимал пост президента, у него это не получилось, то сейчас рычагов очевидно еще меньше», – заключил Дудаков.

    Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

    Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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    Коментарии (3)
    5 ноября 2024, 21:11 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Захарова подчеркнула, что американские спецслужбы снова обвиняют Россию и другие страны в том, что они якобы распространяют ложь об американских выборах. Она отметила, что такие заявления становятся стандартной практикой для США, сообщает ТАСС.

    «Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается», – сказала Захарова. По ее словам, обвинения в распространении лжи и дестабилизации внутренней ситуации в США не имеют под собой оснований.

    Ранее Захарова заявила, что Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России.

    Во вторник в США стартовало голосование на президентских выборах: первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану, где избиратели могут проголосовать с шести утра по времени Вашингтона.


    Коментарии (7)
    5 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США

    ФБР заявило о якобы поступивших из России угрозах минирования избирательных участков в США

    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США
    @ US Federal Bureau of Investigati/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По версии ФБР, угрозы минирования избирательных участков в США поступили, предположительно, из России; доказательств этого заявления ведомство не предоставило.

    В заявлении ФБР говорится, что «многие» из угроз «по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты». При этом, как подчеркнули в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной», передает РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ сообщали, что в округе Фултон в Джорджии из-за угроз взрыва было временно прекращено голосование на двух участках. Позднее голосование продолжилось.

    По мнению экспертов, вне зависимости от результатов голосования на выборах президента США в стране сохраняется риск беспорядков.

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    6 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»

    Трамп пожаловался на «массовое мошенничество» в Пенсильвании на выборах президента США

    Трамп заявил, что ожидает «большую победу»
    @ Matt Bishop/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его ждет «большая победа», но пожаловался на «массовое мошенничество» на выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.

    «Сегодня ночью нас ожидает большая победа», – заявил он в соцсети Truth Social. Трамп призвал всех сторонников Республиканской партии участвовать в голосовании и не покидать избирательные участки до тех пор, пока не проголосуют, передает РИА «Новости».

    «Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также отметил, что «много разговоров» слышно «о массовом мошенничестве в Филадельфии». «Правоохранительные органы на подходе!» – заявил он.

    Представительница предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Каролин Ливитт в интервью NBC заявила, что тот навряд ли может преждевременно объявить о своей победе.

    Напомним, в США проходят президентские выборы. Сам Трамп проголосовал на избирательном участке в Палм-Бич во Флориде. После голосования он отметил: «Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это».

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    5 ноября 2024, 22:14 • Новости дня
    Мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой задержали в день выборов в Капитолии в США

    Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой

    Мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой задержали в день выборов в Капитолии в США
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В центре посетителей Капитолия США задержан мужчина с сигнальным пистолетом и горелкой, от него «пахло горючим», сообщила полиция Капитолия.

    Мужчину «остановили на досмотре», передает ТАСС.

    «У него была горелка и сигнальная ракета», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Указывается, что центр для посетителей приостановит работу в течение дня, пока идет расследование.

    В США стартовали президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. В Вашингтоне установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции Харрис. Одновременно с выборами президента проходят выборы в Конгресс США, борьба идет за все 435 мест в Палате представителей и за треть мест в Сенате.

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    5 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Маск допустил блокировку соцсети X в случае победы Харрис

    Маск заявил о возможной блокировке соцсети X при победе Харрис на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США социальная сеть X может быть заблокирована под предлогом борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти.

    Маск заявил в интервью телеведущему Джо Рогану, что в случае победы на выборах президента США вице-президент Камала Харрис не позволит соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) существовать. Маск подчеркнул, что правительство Харрис может использовать аргументы о борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти для блокировки X, передает ТАСС.

    Маск также отметил, что Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве является «настоящим министерством правды». По его мнению, эти организации заставляют рекламодателей бойкотировать X, и в случае победы Харрис такая тенденция только усилится.

    В августе 2024 года X подала иски против Глобального альянса за ответственные медиа и других организаций за «систематический незаконный бойкот». В августе 2023 года соцсеть обвинила Центр разжигания ненависти в публикации ложной информации и подала на него в суд.

    На выборах 5 ноября в США избираются президент, треть Сената, вся Палата представителей, а также губернаторы 11 штатов. Основными претендентами на пост главы государства являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    Ранее Маск заявил, что актеры в Голливуде под давлением вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США, иначе им грозят проблемами с получением ролей и контрактов. Маск также выразил мнение, что победа Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам. Предприниматель обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

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    5 ноября 2024, 23:35 • Новости дня
    Стало известно о проблемах на избирательных участках в колеблющихся штатах США

    На избирательных участках в колеблющихся штатах США Мичигане, Пенсильвании и Аризоне возникли проблемы с голосованием

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента США в колеблющихся штатах Мичигане, Пенсильвании, Аризоне и Джорджии возникли проблемы на избирательных участках, сообщают СМИ и местные власти.

    В Мичигане участок в городе Нортвилл закрыли из-за утечки газа, желающих проголосовать направили в другое место в пригороде Детройта, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    CNN со ссылкой на официальных лиц сообщал ранее, что с учетом новых правил для ускорения подсчета голосов результаты в Мичигане ожидаются к полудню среды по местному времени, передает РИА «Новости».

    В округе Камбрия в Пенсильвании причиной сбоя в голосовании стала ошибка печати штрих-кода на бюллетенях. Новые бюллетени уже в пути на избирательные участки. Время голосования было продлено. Бюллетени, которые избиратели уже отдали и которые не могут быть прочитаны, будут подсчитаны вручную.

    Кроме того, помощник генпрокурора в управлении юстиции индейского племени навахо Кэтрин Белзовски рассказала, что некоторые избиратели не смогли отдать свои голоса на выборах президента США в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования. По ее словам, технические сбои на голосовании в округе стали худшими за все время. Предполагается, что участки будут работать «по крайней мере до позднего вторника» (утро среды мск).

    В Джорджии в округе Кобб два избирательных участка в соответствии с решением суда продлят время работы на 20 минут «после задержки открытия сегодня утром, вызванной проблемами с оборудованием».

    Напомним, в США проходят выборы президента, итоги которых во многом зависят от результатов в колеблющихся штатах, где ни демократы, ни республиканцы не обладают однозначным перевесом. Речь идет об Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

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    6 ноября 2024, 07:37 • Новости дня
    Fox News: Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом, набрав 50 мест

    Tекст: Александра Юдина

    Республиканская партия США получает 50 мест в сенате, что лишает Демократическую партию контроля над верхней палатой конгресса, сообщает Fox News.

    Республиканская партия США набрала 50 мест в сенате, что обеспечивает республиканцам половину мест в верхней палате американского конгресса и лишает Демократическую партию контроля над ней, так как демократы пока получают только 42 кресла по прогнозу, передает РИА «Новости».

    Известно, что республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США. Согласно прогнозу Fox News, они обеспечивают себе 159 кресел из 435 возможных, в то время как демократы получают 103 кресла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщил о победе Дональда Трампа в 18 штатах на выборах в США.

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    5 ноября 2024, 10:09 • Новости дня
    Маск предсказал марионеточный режим при победе Харрис

    Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис приведет к марионеточному режиму

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам.

    Маск выразил мнение, что победа Харрис на президентских выборах в США может привести к установлению марионеточного режима, что будет выгодно сторонникам международных военных конфликтов, передает ТАСС.

    В ходе интервью с американским телеведущим Джо Роганом Маск заявил: «Поджигатели войны хотят [установления] марионеточного режима Камалы [Харрис], потому что они получат большее число войн».

    Маск также отметил, что те, кто поддерживает Харрис, получают выгоду от войн. По его словам, сторонники войны негативно относятся к Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии. Маск ранее говорил, что «кукловоды» заменили Джо Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, чтобы сохранить контроль над политической ситуацией.

    В США 5 ноября проходят всеобщие выборы, на которых избирают не только президента, но и треть Сената, Палату представителей Конгресса, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. В борьбе за пост главы государства участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп, 45-й президент США, ранее занимал эту должность с 2017 по 2021 годы. В 2020 году он уступил Джо Байдену, но сейчас стремится вернуться в Белый дом. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента США.

    Ранее Маск обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

    Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис.

    Между тем в американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

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