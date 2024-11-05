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    Путин предложил ввести единый стандарт уровней знания русского языка мигрантами
    Дрон ВСУ врезался многоквартирный дом в Белгороде
    Захарова: России безразличен итог выборов в США
    Песков объяснил присутствие послов недружественных стран в Кремле
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    10 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

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    5 ноября 2024, 17:15 • Новости дня

    Путин: Коммунисты насильно заставляли изучать украинский язык в Донбассе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о насильственном внедрении украинского языка в Донбассе в советское время.

    Путин, выступая на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, отметил, что «после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации». «В Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил использовать библиотеки Донбасса и Новороссии для популяризации русского языка и литературы.

    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

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    5 ноября 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории

    Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

    Путин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России.

    «Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Также Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Путин на встрече с главой МИД КНДР передал приветствие Ким Чен Ыну

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    Сперва глава МИД КНДР передала Путину приветствие от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

    «Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», – заявила Цой Сон Хи

    В ответ Путин передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    «Ему тоже передавайте самые наилучшие пожелания», – сказал российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о реализации достигнутых договоренностей между Россией и КНДР, которые предполагают углубление сотрудничества в различных сферах. Лавров также подчеркнул стабилизирующую роль договора с КНДР, который, по его словам, может способствовать укреплению безопасности в регионе.

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    4 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Врио Ростовской области Слюсарь назвал регион инфраструктурным хабом

    Юрий Слюсарь, назначенный врио главы Ростовской области, назвал ее инфраструктурным центром

    Tекст: Максим Попов

    Юрий Слюсарь был назначен врио главы Ростовской области и назвал регион важным инфраструктурным центром, подчеркнув его значимость как ворот для новых территорий.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, в ходе которой предложил ему пост временно исполняющего обязанности главы Ростовской области, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Слюсарь назвал Ростовскую область «инфраструктурным хабом» для новых регионов. В своей речи он отметил, что регион обладает значительными промышленными и хозяйственными потенциалами, а также играет роль ворот к новым территориям, где проживают миллионы сограждан.

    Новый глава региона подчеркнул, что эти факторы предопределяют значение Ростова как ключевого инфраструктурного центра, что позволит эффективно развивать новые территории и интегрировать их в общую экономическую структуру страны.

    Напомним, назначение Слюсаря произошло после отставки Василия Голубева, который сообщил в Telegram о своем уходе с поста губернатора в связи с переходом на другую работу.

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    4 ноября 2024, 19:05 • Новости дня
    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России

    Политолог Шаповалов: Милосердие, взаимопомощь и добровольчество присущи гражданам России независимо от вероисповедания

    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Миллионы россиян сегодня принимают участие в добровольческой деятельности. Ведь такие православные ценности как милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение разделяют все граждане страны независимо от вероисповедания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин выставку «Православная Русь» в Манеже.

    «Очень важно, что президент посетил выставку «Православная Русь – к Дню народного единства» именно в день праздника. Экспозиция рассказывает о том, как на протяжении всей русской истории в стране формируются и развиваются ценности милосердия, взаимопомощи, взаимоуважения, солидарности», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Все это – традиционные русские ценности, характерные для всех наших сограждан независимо от вероисповедания. И кстати День народного единства – яркое тому свидетельство. И в дореволюционный период, и в Советское время, и сегодня меценатство, благотворительность добровольчество, волонтерство являются очень значимыми лейтмотивами нас самих», – добавил он.

    По его словам, сейчас миллионы россиян участвуют в той или иной добровольческой и волонтерской деятельности. «Отдельно стоит сказать о той неоценимой помощи, которую российские волонтеры оказывают семьям военнослужащих, беженцам и пострадавшим от террористических атак ВСУ», – перечислил аналитик.

    «Неслучайно Русская Православная церковь рассказывает об этом в рамках выставки, поскольку все это также является важной христианской ценностью. И тот факт, что практически каждый приход так или иначе участвует в помощи всем, кто в этом нуждается, является ярким подтверждением», – считает эксперт.

    Политолог также обратил внимание на то, что для Путина обращение к благотворительности, милосердию и добровольчеству – тема не новая. «Глава государства постоянно обращает пристальное внимание на подобные гражданские инициативы, а также лично взаимодействует с представителями подобных организаций», – говорит политолог. Резюмируя, он отметил, что визит президента на выставку именно в День народного единства подчеркивает, насколько важна эта деятельность для всех.

    Напомним, Владимир Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

    Главу государства встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала Путину о социальном служении.

    После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

    Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.

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    5 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик России.

    Глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России отметил, что такие учебники должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, передает РИА «Новости».

    «При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации», – добавил российский лидер.

    Председателем Совета, на заседании которого обсуждалась данная инициатива, является советник президента Елена Ямпольская.

    В августе в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    5 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Глава Коми Уйба объявил о переходе на федеральную должность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Республики Коми Владимир Уйба во вторник заявил о назначении на новую должность на федеральном уровне.

    «Сейчас наш президент [Владимир Путин] доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня этой новый вызов и новая ответственность», – сказал Уйба в своем видеообращении, передает ТАСС.

    Он выразил благодарность главе государства за доверие и за предложение, поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за совместную работу.

    «Благодарю вас, дорогие жители республики», – добавил Уйба.

    Экс-глава региона подчеркнул, что за время его руководства в регионе появились новые школы, детские сады и улучшилась дорожная инфраструктура. Уйба подчеркнул, что удалось создать прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения.

    «Республика Коми и все люди нашего региона стали для меня родными и навсегда останутся в моем сердце», – заключил Уйба.

    В апреле 2020 года президент Владимир Путин доверил Уйбе возглавить Республику Коми. В сентябре того же года жители всенародным голосованием избрали его главой региона.

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    5 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин впервые за пять лет провел церемонию с послами по полному протоколу

    Путин впервые за пять лет вернулся к полному протоколу церемонии с послами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые за пять лет президент России Владимир Путин провел церемонию вручения верительных грамот по полному протоколу в Александровском зале Кремлевского дворца, в которой приняли участие 28 новых послов, включая представителей недружественных стран.

    До этого, с ноября 2020 года, из-за эпидемиологических ограничений церемония проходила в урезанном формате. В рамках упрощенного протокола президент начинал мероприятие с выступления, в котором давал характеристику отношениям с каждой страной, передает ТАСС.

    В нынешней церемонии участвовали посланники из 28 стран, включая Сару Тейлор из Канады и Акира Муто из Японии. Верительные грамоты также вручили послы из дружественных стран, таких как Индия и Белоруссия. Путин отметил важность личного приветствия новых посланников с началом их дипломатической миссии.

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    5 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Анонсировано выступление Путина на церемонии вручения верительных грамот

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле ожидается выступление президента России Владимира Путина, приуроченное к церемонии вручения верительных грамот для 28 новых послов.

    Президент России Владимир Путин выступит на церемонии вручения верительных грамот, сообщается в публикации РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что мероприятие давно не проводилось. В церемонии примут участие 28 новых послов, что делает это событие особенно значимым.

    Песков подчеркнул, что выступление Путина традиционно интересует публику, особенно в свете текущих международных событий.

    Церемония начнется после 13.00 по московскому времени. Вечером в Кремле президент проведет ряд закрытых встреч. Эти мероприятия пройдут без участия прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 ноября 2024 года президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от 28 новых послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, что подтвердила пресс-служба Кремля.

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    5 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Артюхов: Путин исполнил мечту мальчика из ЯНАО увидеть запуск космического корабля

    Мальчик из Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Ростислав Пяк смог пронаблюдать за пуском космического корабля, его желание помог исполнить президент Владимир Путин, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

    «Россия – страна возможностей и место, где исполняются самые смелые мечты. Ростислав Пяк, мальчик из далекой Пуровской тундры, вместе со своими близкими сегодня наблюдал за пуском космического корабля», – сообщил Артюхов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ребенка после наблюдения за запуском корабля переполняют эмоции, теперь Ростислав желает старательно учиться, чтобы связать жизнь с космосом.

    «В прошлом году семья потомственных оленеводов Пяк стала лучшей династией страны. Их сплоченность, трудолюбие и крепкие традиции вызывают гордость. Благодарен президенту: история исполнения мечты обычного ямальского подростка вдохновит тысячи детей и родителей по всей стране», – заключил Артюхов.

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    5 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин: Россия не стремится к конфронтации с другими странами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не стремится к конфронтации и верит в возобладание рационального подхода к сотрудничеству в Европе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот новым послам в Кремле.

    «Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает», – отметил президент, обращаясь к послам из недружественных стран, в том числе из восьми государств Евросоюза, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что история отношений стран с Россией «наполнена примерами обоюдовыгодного партнерства и взаимообогащающих культурных обменов», а также «совместной работы по поиску решения острых международных и региональных проблем».

    Кроме того, глава государства пожелал дипломатам успехов в их миссии и выразил надежду, что пребывание в России оставит у них благоприятные впечатления.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по встрече с главами Содружества Независимых Государств не изменились.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    5 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков: Путин проведет первое заседание Совета по поддержке русского языка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России в формате видеоконференции.

    Президент России Владимир Путин планирует провести заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России, сообщает ТАСС. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин начнет со вступительного слова, после чего председатель Совета, советник президента Елена Ямпольская, представит обзор приоритетных направлений работы. Выступят также другие члены Совета.

    Совет был создан в августе для реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, заменив собой предыдущий Совет по русскому языку при президенте. Это будет первое заседание новой структуры.

    Песков подчеркнул важность продолжения работы по поддержке многоязычности и культурного наследия Российской Федерации.

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    5 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вновь прибывшие в российскую столицу послы других стран могут рассчитывать на содействие властей, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

    «Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов», – обратился президент к дипломатам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что России необходимо, чтобы работа послов была успешной, так как это позволяет выстраивать отношения с другими странами.

    «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной, ведь на вас возложена важная и ответственная миссия – заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и Россией, решать самые разные, в том числе и непростые вопросы политического, экономического и гуманитарного характера», – добавил Путин.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    5 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о планах встретиться с лидерами стран СНГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшим послам заявил, что планы по встрече с главами Содружества независимых государств не изменились.

    «Конечно, рад видеть здесь послов Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана – эти государства являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России. С их лидерами мы встречались совсем недавно в октябре в Москве в ходе саммита СНГ. Еще по традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В октябре генсек СНГ Сергей Лебедев сообщал, что в Петербурге в конце декабря пройдет неформальный саммит глав государств СНГ.

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    5 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин рассказал о тесном сотрудничестве России и Индии

    Путин отметил особое стратегическое партнерство России и Индии в ООН и БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность стратегического партнерства с Индией, отметив сотрудничество в политике, экономике и культуре.

    Россия и Индия продолжают укреплять связи как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, сообщает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение стратегического партнерства между двумя странами, особенно в рамках международных организаций.

    В ходе церемонии вручения верительных грамот Путин отметил развитие сотрудничества в различных сферах, включая политику, экономику, гуманитарную сферу, культуру, спорт и образование. «Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов», – заявил президент.

    Путин также выделил взаимодействие России и Индии в таких международных структурах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, «группа 20» и БРИКС. По его словам, отношения между двумя странами уже достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства, что дает возможность для дальнейшего укрепления связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран, подчеркнув важность международного сотрудничества.

    Путин впервые за пять лет провел церемонию с послами по полному протоколу, что свидетельствует о возвращении к более традиционным дипломатическим практикам.

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