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«Убитый» ВСУ в Селидово военный опроверг слухи и поздравил россиян с праздником
Командир роты группировки «Центр» Канелло опроверг сообщения о своей гибели и поздравил россиян с праздником
Командир роты российской группировки войск «Центр» с позывным Канелло, которого украинские паблики объявили погибшим, опроверг свою смерть и поздравил граждан России с 4 ноября.
Командир роты группировки войск «Центр» с позывным Канелло опроверг слухи о своей гибели, которые распространялись в украинских пабликах, и поздравил россиян с 4 Ноября, сообщает РИА «Новости».
Он обрел известность после появления резонансного видео из Селидово в ДНР, где российские войска вели активные боевые действия. Минобороны России ранее сообщило о том, что город был освобожден 29 октября.
Канелло рассказал об обстоятельствах съемки видео, подчеркнув, что ситуация разворачивалась спонтанно. По его словам, необходимо было проверить район на присутствие противника, и он, рискуя, решил действовать самостоятельно. В результате они смогли доразведать территорию и убедиться в возвращении города под контроль российских войск.
Однако спустя несколько дней появились слухи о его гибели в результате атаки дрона-камикадзе. Канелло отметил, что о своей «смерти» он узнал от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали за его судьбу. Несмотря на это, он жив и находится в строю.
В день празднования 4 Ноября Канелло записал видеообращение, в котором поздравил граждан России. Он пожелал соотечественникам объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения Селидово на Украине. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что вооруженные силы Украины потеряли гарнизон для обороны Красноармейска возле Селидово.