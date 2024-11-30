Минфин Турции: Пошлины Трампа угрожают турецким рынкам и мировой торговле

Минфин Турции заявил о рисках для рынков из-за планов Трампа повысить пошлины

Tекст: Мария Иванова

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что планы Дональда Трампа, избранного президентом США, повысить пошлины на импорт, создают серьезные риски для мировой торговли и могут угрожать турецким рынкам, передает РИА «Новости».

Шимшек отметил, что введение Трампом тарифов на уровне 25% на товары из Канады и Мексики, а также дополнительные 10% к пошлинам на китайские товары, в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, может вызвать рост инфляции и долгосрочных процентных ставок в Америке.

По мнению турецкого министра, такие действия негативно скажутся на развивающихся странах. Турция, в свою очередь, противостоит росту протекционизма в торговле. Шимшек подчеркнул, что у Турции есть соглашения о свободной торговле с 54 странами, что составляет 62% ее экспорта. Он также добавил, что страна имеет хорошие отношения с Центральной Азией, Ближним Востоком, Балканами, ЕС и Северной Африкой.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что планы Трампа угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести ущерб американской экономике, в частности автомобильной промышленности. Введение пошлин для союзников может усилить изоляцию США и дать Китаю шанс укрепить свои позиции на мировых рынках.

Напомним, в субботу избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту, пригрозив пошлинами в 100%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.