ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью 2:2, Лукин забил дебютный гол

Tекст: Мария Иванова

Футбольные команды московского ЦСКА и казанского «Рубина» завершили встречу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вничью, сообщает ТАСС. Матч прошел на домашнем поле ЦСКА, «ВЭБ-Арене», и закончился со счетом 2:2.

У казанцев отличились Мирлинд Даку, забивший на 43-й минуте, и Егор Тесленко на 52-й. В составе ЦСКА оба гола забил Матвей Лукин, который на 63-й и 90+6-й минутах обеспечил своей команде ничью. Это первый случай, когда Лукин, воспитанник ЦСКА, забил за основную команду.

Во время матча защитник казанской команды Дмитрий Кабутов получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 65-й минуте, что усилило давление на «Рубин».

Этот матч стал вторым за неделю между командами: 26 ноября в рамках Кубка России ЦСКА выиграл у «Рубина» со счетом 3:0.

В полуфинале Кубка России ЦСКА встретится с московским «Динамо», а казанцы сыграют с екатеринбургским «Уралом» в рамках второго этапа 1/4 финала.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. ЦСКА находится на шестой позиции с 28 очками. В будущем туре «Рубин» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 7 декабря, а ЦСКА 8 декабря отправится на встречу с воронежским «Факелом».

Неделю назад московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 5:2 благодаря четырем голам Манфреда Угальде, который также сделал голевой пас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате жеребьевки определились пары полуфинала Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России: «Зенит» сыграет с «Ростовом», а ЦСКА встретится с «Динамо»; первые матчи пройдут с 11 по 13 марта 2025 года.