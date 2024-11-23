«Спартак» разгромил «Локомотив» благодаря покеру Угальде

Угальде стал первым игроком «Спартака», оформившим покер в XXI веке в РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2, сообщает ТАСС. Игра прошла на «Лукойл-Арене», где форвард «Спартака» Манфред Угальде стал главным героем встречи, оформив покер, то есть забив четыре мяча на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Еще один гол в составе хозяев поля на счету Эсекьеля Барко, который отличился на 80-й минуте.

«Локомотив» сумел ответить двумя голами: Сергей Пиняев забил на 55-й минуте, а Жерзино Ньямси – на 63-й.

Несмотря на поражение, «Локомотив» сохраняет третье место в турнирной таблице с 34 очками, в то время как «Спартак» с 31 очком поднялся на четвертую позицию. Плодотворная игра Угальде позволила ему возглавить список лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ с 12 голами, опередив Алексея Батракова из «Локомотива», у которого десять мячей.

Угальде стал первым игроком «Спартака» в XXI веке, который смог оформить дубль, а также четвертым футболистом в истории клуба, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России. До него подобное достижение покорялось Валерию Масалитину и Андрею Тихонову в 1994 году и Александру Ширко в 1998 году.

В следующем туре, который состоится 1 декабря, «Локомотив» примет подмосковные «Химки», а «Спартак» отправится в гости к «Краснодару».

Ранее в субботу петербургский «Зенит» одержал выездную победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Ерохина, забитому на шестой компенсированной минуте второго тайма, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

А сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Волгограде, где присутствовали более 35 тыс. зрителей.



