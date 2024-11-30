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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    8 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    30 ноября 2024, 16:28 • Новости дня

    Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи, сообщил генсек иранского Совета по правам человека Казем Гариб-Абади.

    Гариб-Абади направил свое заявление генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, передает РИА «Новости». В письме он заявил, что «настало время Израилю ответить за свои преступления и быть исключенным из ООН».

    Иран обвиняет Израиль в нарушении устава ООН, четырех Женевских конвенций, международных прав человека и гуманитарных прав, а также в совершении военных преступлений. В заявлении говорится об убийствах женщин и детей, обстрелах жилых кварталов и систематическом разрушении системы образования в Палестине и Ливане. Эти обвинения подтверждаются докладами международных организаций.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху. Министерство юстиции Швейцарии заявило, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

    28 ноября 2024, 09:52 • Новости дня
    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    CNN: Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо

    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра, сообщает CNN.

    Сирийские боевики начали наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. В результате атак им удалось захватить уже 13 населенных пунктов и одну военную базу, ранее принадлежавшую сирийской армии, передает RT со ссылкой на CNN.

    По словам источника, боевики также взяли под контроль город Урм-эль-Кубра, что может значительно изменить расстановку сил в регионе. Наступление проходит на фоне продолжающихся конфликтов и эскалации напряженности в Сирии.

    Ранее вооруженные силы Сирии успешно пресекли попытку проникновения диверсантов на свои позиции в районе Джубас в Идлибе.

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    28 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    ЦПВС: Сирийская армия и ВКС России уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    В результате нападения боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб было уничтожено по меньшей мере 400 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, запрещенная на территории России). Бои продолжаются при активной поддержке российской авиации.

    Как отметил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, боевики начали атаку на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. По его словам, сирийская армия ведет упорные бои с поддержкой ВКС России, передает ТАСС.

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нападавшие понесли значительные потери. «Уничтожено не менее 400 боевиков», – подчеркнул он на брифинге. Также была отмечена утрата боевиками значительных объемов техники.

    Также, по словам Игнасюка, в районе Идлиба зафиксировано 13 обстрелов позиций сирийских войск боевиками. Ситуация остается напряженной, однако продолжается активная операция по подавлению террористов.

    Напомним, утром 28 ноября сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    29 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо

    Сирийские ВВС атаковали позиции террористов в ответ на наступление из Идлиба

    Сирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские ВВС совершили авиаудары по позициям террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

    Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на западе провинции Алеппо. Были уничтожены скопления живой силы, а также пункты управления и артиллерийские позиции боевиков, передает РИА «Новости».

    Атака была проведена в ответ на наступление террористов из Идлиба, начавшееся ранее.

    Ранее Министерство обороны Сирии заявляло о продолжающемся противостоянии с террористической группировкой.

    Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    30 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо

    СМИ сообщили о захвате террористами 40% западных районов Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе.

    Как сообщает телеканал Al Mayadeen, террористические группировки, в том числе «Хайят Тахрир аш-Шам», утверждают, что установили контроль над более чем 40% западных районов Алеппо в ночь на субботу. Эта информация появилась в Telegram-канале Al Mayadeen, который ссылается на собственного корреспондента.

    Ранее газета «Аль-Ватан» опубликовала видео с сирийским военным, который подтвердил, что армия Сирии сохраняет присутствие в западных кварталах города. Однако он также отметил, что в некоторые кварталы проникли группы террористов. Сообщения об отступлении сирийской армии и проникновении террористов в Алеппо также появились в социальных сетях.

    Министерство обороны Сирии ранее заявило о столкновениях с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. В результате ответных действий сирийской армии террористические группировки понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нападении террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб были задействованы боевики иностранных государств. ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков, включая членов группировки «Джебхат ан-Нусра*». Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб.

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    28 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Полянский: Инициатива стран Глобального Юга вызвала прилив желчи у Киева

    Группа «Друзья мира» встретила сопротивление Киева и западных стран

    Tекст: Максим Попов

    Создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров, заявили в российском постпредстве при ООН.

    Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, инициатива стран Глобального Юга по созданию группы «Друзья мира» вызвала «прилив желчи» и истерику у киевского режима и его западных спонсоров, передает ТАСС.

    Полянский отметил, что группа «Друзья мира» является инициативой партнеров из Глобального Юга, уставших от навязываемой западниками конфронтационной повестки о мирном урегулировании конфликта. Основополагающей целью группы является подготовка сбалансированных идей, которые будут предложены конфликтующим сторонам. По его словам, ключевую роль в работе группы играют Китай и Бразилия.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. В частности, Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

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    29 ноября 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра»

    Правительственные войска освободили Эль-Бакум от боевиков «Джебхат ан-Нусра» в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), освободив город Эль-Бакум, и перекрыла международную трассу M-5.

    Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», которые ранее захватили более двадцати населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. В ходе операции правительственные силы освободили город Эль-Бакум, находящийся в стратегически важной зоне, передает ТАСС.

    Сообщается, что ранее в Алеппо были переброшены дополнительные войска из других областей Сирии. Это стало возможным после того, как правительство перекрыло движение по международной автотрассе M-5, соединяющей Дамаск и Алеппо. Данная мера была принята в связи с угрозой нападений со стороны боевиков, которые активно действуют в регионе.

    Накануне стало известно, что сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра. После этого правительственные войска при поддержки российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    28 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о готовности к войне в Ливане

    Израиль готов к войне в Ливане при нарушении перемирия со стороны «Хезболла»

    Tекст: Максим Попов

    Армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня движением «Хезболла», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    По словам Нетаньяху, армия Израиля будет готова к полномасштабной войне в Ливане, если движение «Хезболла» сорвет установленный режим прекращения огня. Он подчеркнул, что армия уже получила соответствующий приказ и готова действовать в случае необходимости, передает ТАСС.

    «Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу. Если потребуется, я дал директиву Армии обороны Израиля – начать полномасштабную войну в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня», – сказал Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что  период прекращения огня будет использован израильской армией для обновления сил и перевооружения.

    Напомним, Израиль принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов.

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    28 ноября 2024, 18:07 • Новости дня
    Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью

    Боррель назвал ближневосточный конфликт угрозой международным отношениям и Европе

    Tекст: Евгения Караваева

    Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, подчеркнув его глобальную опасность и влияние на международные отношения.

    Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью, которая может дать метастазы и повлиять на международные отношения и европейские общества, передает ТАСС.

    Он сделал это заявление перед началом конференции в Брюсселе, посвященной ближневосточному урегулированию. Боррель выразил обеспокоенность по поводу того, что конфликт может затронуть не только местный регион, но и весь мир.

    Боррель призвал все стороны, участвующие в поддержке решения о двух государствах, продолжать свои усилия, отметив, что без этого не будет мира на Ближнем Востоке, а без мира весь регион окажется в опасности. По его мнению, международное сообщество на протяжении многих лет обсуждало урегулирование конфликта, но не предпринимало конкретных действий. Он подчеркнул, что настало время действовать решительно, назвав прекращение огня в Ливане лучом надежды.

    С 1 декабря Жозеп Боррель передает свой пост Кае Каллас из Эстонии. С этого же дня начинает работу новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Это изменение в руководстве может стать важным моментом в подходе Евросоюза к ближневосточному урегулированию и другим международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Но накануне перемирия израильские ВВС атаковали секретный ракетный завод в Баальбеке.

    Тем временем сирийские боевики в районе Алеппо захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

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    29 ноября 2024, 23:57 • Новости дня
    ВКС России уничтожили более 200 боевиков в Сирии за сутки

    ВКС России ликвидировали более 200 боевиков в Алеппо и Идлибе за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» и других формирований в провинциях Алеппо и Идлиб.

    Как передает ТАСС, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк на брифинге сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Удары нанесены по технике и живой силе террористов, пунктам управления и складам.

    Обострение обстановки связано с наступлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и других вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил. Операция ВКС России продолжается в поддержку сирийской армии.

    Командование сирийской армии ранее заявило о масштабной атаке боевиков на севере страны и попытках захвата населенных пунктов. Сирийская армия начала контрнаступление, захватив более 20 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо.

    Авиация международной коалиции во главе с США продолжает нарушать протоколы деконфликтации, совершая несогласованные полеты в Сирии. За сутки зафиксировано четыре случая нарушения протоколов и восемь нарушений воздушного пространства с участием истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе нападения террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб Минобороны Сирии заявило, что задействованы боевики иностранных государств, и что в этих провинциях продолжаются бои с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра»*. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб и прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны. Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям «Джебхат ан-Нусра»* на западе Алеппо, уничтожив скопления живой силы, пункты управления и артиллерийские позиции боевиков.

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    30 ноября 2024, 16:05 • Новости дня
    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик Модаббер связал нападения в Сирии с Украиной

    Иранский аналитик связал нападения в Сирии с Украиной
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский эксперт Рухолла Модаббер выразил мнение о том, что поставки Украиной вооружений способствовали активизации атак террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на север Сирии.

    Модаббер указал на сотрудничество между Киевом и группировкой, которая атаковала север Сирии, добавив, что «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», передает ТАСС. Это, по его мнению, является свидетельством координации действий Украины с НАТО и США.

    Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем. В то же время, он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в борьбе с терроризмом в регионе. «Воздушно-космические силы РФ нанесли тяжелые удары по позициям террористов, уничтожив несколько командиров группировок на севере Сирии», – сообщил Модаббер.

    Модаббер также подчеркнул важность скорейшего подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Россией. Он отметил, что такое сотрудничество необходимо для усиления безопасности двух стран в свете недавних атак боевиков на север Сирии. Однако, по его словам, сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву для подписания договора остаются неясными. Сторонники Запада в Иране оттягивают подписание, стремясь договориться с европейскими странами, противостоящими ирано-российскому сотрудничеству, заявил Модаббер.

    Напомним, террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», установили контроль над значительной частью западных районов Алеппо, что стало причиной эскалации конфликта в этом сирийском городе. Сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

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    29 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в поддержке террористов в Сирии

    МИД Ирана заявил о связи действий боевиков Сирии с планом США и Израиля по дестабилизации региона

    Tекст: Вера Басилая

    Действия террористов в Сирии связаны с планом США и Израиля по дестабилизации Западной Азии, что нарушает астанинские соглашения, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, атаки террористов в Сирии являются грубым нарушением соглашений, достигнутых в рамках астанинского процесса, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что для противодействия террористической активности необходимо усилить координацию между странами региона, в частности, соседями Сирии. Багаи призвал к решительным и согласованным мерам по предотвращению дальнейшего распространения терроризма. Представитель МИД Ирана особо подчеркнул важность соглашений, достигнутых между гарантами астанинского процесса, в которые входят Анкара, Москва и Тегеран.

    В МИД Ирана также отметили, что атаки на пригородах Алеппо и Идлиба, которые были определены как зоны деэскалации, являются нарушением этих соглашений, и являются частью плана США и Израиля по дестабилизации региона.

    Ранее сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5.

    До этого сирийские боевики захватили 13 населенных пунктов и военную базу, взяв под контроль город Урм-эль-Кубра.

    После этого правительственные войска при поддержке российской авиации уничтожили 400 боевиков в Алеппо и Идлибе.

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    29 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    КСИР Ирана призвал к новой атаке на Израиль

    Замкомандующего КСИР предложил повторить операцию «Наводнение Аль-Акса» против Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди призвал провести новую операцию против Израиля, аналогичную атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, в ответ на недавний израильский удар по Ирану.

    Нагди, выступая на мероприятии, заявил, что хотел бы проведения новой операции под названием «Наводнение Аль-Акса» – в ответ на израильский удар по территории Ирана, который произошел 26 октября, сообщает ТАСС.

    По словам иранского военачальника, недавнее нападение Израиля вызывает много вопросов о возможных действиях Ирана. Однако он отметил, что его не беспокоит проведение операции «Правдивое обещание – 3», которую некоторые ожидают как ответ на израильскую агрессию. Нагди подчеркнул, что военизированное ополчение «Басидж» готово к новой операции, чтобы «покончить с сионистами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Исмаил Каани появился на публике, опровергнув слухи о своей гибели, в то время как в Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного.

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    28 ноября 2024, 14:37 • Новости дня
    ОДКБ подтвердила намерение углубить взаимодействие с ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердила стремление укреплять сотрудничество с ООН, об этом говорится в тексте заявления глав МИД стран ОДКБ по случаю 20-летия предоставления организации статуса наблюдателя в Генассамблее ООН.

    В тексте отмечается, что государства – члены ОДКБ остаются привержены целям и принципам Устава ООН и работают на обеспечение мира и региональной безопасности, передает РИА «Новости».

    Заявление также включает обязательства по предотвращению и разрешению конфликтов, борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также с организованной преступностью и нелегальной миграцией. ОДКБ подчеркивает готовность к участию в глобальных усилиях по поддержанию мира и стремление развивать практическое взаимодействие с ООН в области миротворчества.

    В документе говорится о поддержке проведения регулярных консультаций между генеральными секретарями ООН и ОДКБ. Это, как указали авторы заявления, будет способствовать укреплению координации и сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в дополнение к усилиям ООН по поддержанию международного мира.

    На прошлой неделе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    29 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Боррель назвал перемирие Израиля и Ливана хрупким

    Жозеп Боррель назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким из-за продолжающихся обстрелов и израильских атак.

    Боррель назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что, несмотря на заключенное соглашение, обстрелы на юге Ливана продолжаются.

    Боррель также отметил, что Израиль, при поддержке США, оставляет за собой право возобновить военные действия. Он выразил разочарование тем, что не смог остановить конфликт в секторе Газа, и подчеркнул важность давления на Израиль с целью прекращения насилия.

    Ситуация на границе остается напряженной. Израильская армия второй день подряд нарушает перемирие. В четверг израильские беспилотники атаковали автомобиль в пограничном поселении Маркаба. Израильская авиация систематически нарушает воздушное пространство Ливана, а разведывательные дроны не покидают Южный Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Перед перемирием Израиль атаковал завод «Хезболлы».

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    30 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Газе достигло семи человек

    В Газе обрушился жилой дом, семь человек погибли, шесть пропали без вести

    Tекст: Денис Тельманов

    Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

    Число жертв обрушения жилого дома в городе Газа возросло до семи человек, сообщает телеканал Al Mayadeen. Трагедия произошла в районе Аль-Рималь, расположенном в центре Газы. По информации ливанского телеканала, шесть человек числятся пропавшими без вести.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех погибших в результате рейда израильских военных, которые, взорвав здание, спровоцировали его обрушение.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Эти действия сопровождались убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, направленную на уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС заявило о гибели израильской заложницы в результате атак на северные районы сектора Газа. Сообщалось, что не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди которых были жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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