Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Гариб-Абади направил свое заявление генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, передает РИА «Новости». В письме он заявил, что «настало время Израилю ответить за свои преступления и быть исключенным из ООН».

Иран обвиняет Израиль в нарушении устава ООН, четырех Женевских конвенций, международных прав человека и гуманитарных прав, а также в совершении военных преступлений. В заявлении говорится об убийствах женщин и детей, обстрелах жилых кварталов и систематическом разрушении системы образования в Палестине и Ливане. Эти обвинения подтверждаются докладами международных организаций.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху. Министерство юстиции Швейцарии заявило, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.