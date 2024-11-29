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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    7 комментариев
    29 ноября 2024, 23:12 • Новости дня

    В ДНР восстановили 3,5 тыс. многоквартирных домов с начала СВО

    В ДНР восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов и построили 23 объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР с начала специальной военной операции восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов, а также построили 23 новых объекта, включая социальные учреждения.

    Как передает РИА «Новости», с начала специальной военной операции в ДНР было восстановлено более 3,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Андрей Чертков. В дополнение к этому, за последний год было построено 23 новых объекта, среди которых социальные учреждения и многоквартирные дома, возведенные с нуля.

    Помимо многоквартирных домов, было отремонтировано 12,5 тыс. индивидуальных домов. Андрей Чертков отметил, что остается восстановить еще около 40–50 тыс. многоквартирных домов, что является одной из ключевых задач для республики. «Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40–50 тысяч, и такая задача не из легких», – подчеркнул он, добавив, что это требует значительных усилий и ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Российской Федерации утвердило распределение более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии в 2024 году. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, из-за провала политики Украины по поддержке переселенцев.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 04:16 • Новости дня
    В России анонсировали работающий со «скоростью света» компьютер

    Ученые создадут прототип вычислительной системы для обработки данных со скоростью света

    Tекст: Максим Попов

    Российские ученые планируют в ближайшие два года создать прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет обрабатывать данные со скоростью более 10 в 19-й степени операций в секунду, сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.

    По словам Сергеева, в проекте участвуют ведущие центры, включая Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Самарский государственный университет, передает ТАСС.

    Ученый отметил: «Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света».

    Подобные системы обещают быть в 100-1000 раз быстрее современных решений и достигнут эксаопсного уровня к 2030 году. Это станет возможным за счет использования специальных фотонных вычислительных систем, что обеспечит значительное ускорение и улучшение энергоэффективности по сравнению с традиционными процессорами и графическими ускорителями, сказал он.

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    29 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.

    В своем заявлении он назвал российские удары по позициям ВСУ «возмутительными» и заявил, что такие действия служат напоминанием о необходимости усиленной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Байден также пообещал, что вскоре Киев получит новые поставки вооружения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России. По данным Минобороны, ВС России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией

    Экс-премьер заявил о прокси-конфликте Запада с Россией и моральной ответственности Британии

    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
    @ MFA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, в интервью британской газете The Daily Telegraph, признал, что Запад ведет прокси-конфликт с Россией, используя сторонние силы, передает ТАСС.

    По его словам, Запад не предоставляет достаточно возможностей тем, кто воюет с Россией на их стороне, и это приводит к неравноправной борьбе. «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», – заявил Джонсон.

    Он также подчеркнул моральную ответственность Британии за текущую ситуацию на Украине, упомянув Будапештский меморандум. Джонсон напомнил, что Лондон подписал этот документ, гарантируя безопасность Украины, и это стало причиной отказа Киева от ядерного арсенала. По мнению Джонсона, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое могло бы использоваться в текущем конфликте.

    Говоря о возможности урегулирования конфликта на Украине, экс-премьер британского правительства предположил, что на определенном этапе могут потребоваться европейские миротворцы для достижения мира.

    Напомним, 12 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

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    29 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники, сообщило Минобороны России.

    Уничтожены также бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила многочисленные украинские формирования, включая 21-ю, 41-ю, 44-ю и 47-ю механизированные бригады, 17-ю тяжелую механизированную, 5-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия произвели удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Гончаровку и Черкасское Поречное.

    Ранее добровольцы сообщали, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard. В прошлые сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих и разнообразную военную технику в Курской области.

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