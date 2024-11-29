Посольство Британии предложило задать вопросы Кейси в Telegram

Посольство Британии предложило задать вопросы послу в России Кейси в Telegram

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится: «Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях», передает РИА «Новости».

Отмечается, что ответы на три наиболее интересных вопроса будут опубликованы в социальных сетях дипмиссии. Ведомство также посоветовало задавать такие вопросы, которые могут привлечь внимание большого количества подписчиков.

Ранее российский МИД выразил протест послу Британии Найджелу Кейси из-за выявленных ложных сведений в анкете второго секретаря британского посольства Эдварда Уилкса и заявил о намерении ужесточить требования к британским дипломатам.

Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Посла Британии в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии.