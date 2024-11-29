Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.7 комментариев
Посольство Британии предложило задать вопросы Кейси в Telegram
Посольство Британии предложило задать вопросы послу в России Кейси в Telegram
Британское посольство в Москве предложило пользователям Telegram задать вопросы послу Найджелу Кейси, три из которых он выберет для ответов в соцсетях.
В сообщении говорится: «Воспользуйтесь возможностью задать вопрос послу Великобритании в России Найджелу Кейси в комментариях», передает РИА «Новости».
Отмечается, что ответы на три наиболее интересных вопроса будут опубликованы в социальных сетях дипмиссии. Ведомство также посоветовало задавать такие вопросы, которые могут привлечь внимание большого количества подписчиков.
Ранее российский МИД выразил протест послу Британии Найджелу Кейси из-за выявленных ложных сведений в анкете второго секретаря британского посольства Эдварда Уилкса и заявил о намерении ужесточить требования к британским дипломатам.
Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Посла Британии в Москве Найджела Кейси вызвали в МИД России из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии.