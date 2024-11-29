Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Песков отказался комментировать сообщения о якобы приезде Асада в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Москву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о возможном визите президента Сирии Башара Асада в Россию, передает ТАСС.
«Мне нечего сказать по этому вопросу», – заявил Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть прибывание Асада в Москве.
Песков также высказался о ситуации в Алеппо. Он назвал происходящее посягательством на суверенитет Сирии и подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее наведение порядка в регионе, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле в июле этого года.
Напомним, сирийская армия начала контрнаступление на позиции группировки «Джебхат ан-Нусра*» и освободила город Эль-Бакум, затем перекрыла международную трассу M-5. Кроме того, сирийские ВВС нанесли удары по боевикам на западе Алеппо.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ