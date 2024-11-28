  • Новость часаПутин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
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    США потребовали отдать молодых украинцев на «пушечное мясо»
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    Эксперт: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене за связь с Украиной
    Путин пригрозил ударом «Орешника» по центрам принятия решений в Киеве
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему при Трампе американо-китайский конфликт становится крайне вероятным

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    15 комментариев
    28 ноября 2024, 14:20 • Новости дня

    Патриарх Кирилл выразил надежду на воссоединение Украины с Россией

    Патриарх Кирилл выразил надежду на воссоединение Украины с Россией в будущем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора сообщил, что воссоединение Донбасса с Россией является историческим событием, и выразил надежду на дальнейшее воссоединение Украины с Россией.

    «Воссоединение Донбасса с Россией – это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией», – отметил он, передает ТАСС.

    По его мнению, военный конфликт между Россией и Украиной, подпитываемый зарубежными силами, представляет собой значительную угрозу Русскому миру. Патриарх подчеркнул, что коллективный Запад не готов признать право российской цивилизации на самобытность и независимость. Он считает, что эскалация конфликта направлена на разделение братских народов России и Украины.

    Патриарх Кирилл заявил, что Россия, Украина и Белоруссия вызывают недовольство Запада из-за своих духовных и культурных ценностей. Запад, по его мнению, привык к своей культурной гегемонии и не готов признать право других цивилизаций на самостоятельность. Он предупредил о возможной эскалации конфликта, которая может привести к столкновению миров.

    Кроме того, предстоятель Русской православной церкви отметил, что президент Владимир Путин и российское руководство проявляют «мудрую рассудительность и спокойствие», не поддаваясь на провокации. Патриарх добавил, что власти РФ последовательно защищают законные интересы страны и Русского мира.

    Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Москва признала ДНР в границах Донецкой области 1991 года, также было принято решение о возвращении республики в состав России в этих границах, российским войскам предстоит выйти на эти границы. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что амия РФ в ходе СВО отстаивает исконно российские территории – Донбасс и Новороссию.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Донбасс и Новороссию можно называть как историческими, так и новыми регионами, но главное, что они остаются российскими. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регионы Донбасса и Новороссии являются историческими территориями России, а их воссоединение со страной произошло в 2022 году; по мнению Аксенова, использование термина «новые регионы» в отношении этих территорий является ошибочным и некорректным.

    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

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    27 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.

    Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.

    «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

    Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    27 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России

    Мария Захарова ответила на желание МИД Украины получить здание бывшего генконсульства России в Познани

    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Здание бывшего консульства России в Познани не представляет для нас никакого интереса, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД Мария Захарова. Ранее украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани.

    «25 ноября подписано соглашение о прекращении действия договора аренды нами этого здания с 24.00 мск 30 ноября текущего года. Варианты дальнейшего использования этого здания польскими властями не представляют для нас никакого интереса», – пояснила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

    Ранее стало известно, что украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.

    Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны во второй половине октября. Он тогда подчеркнул, что пребывание сотрудников консульства на территории Польши будет признано нежелательным.

    Решение связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.

    Полонист Станислав Стремидловский отмечал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.

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    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


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    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

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    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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    28 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины в городах Луцк и Ровно произошли взрывы, после чего в некоторых районах пропало электроснабжение, сообщили украинские СМИ.

    В Telegram- канале «Общественное» сообщается о звуке взрыва в Луцке, а «24 Канал» сообщает о взрывах в Ровно, где местами также пропало электроснабжение.

    Взрывы произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, которая распространилась по всей Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее российское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины.

    Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении нежилого объекта инфраструктуры в Киеве после ночных взрывов.

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    28 ноября 2024, 04:45 • Новости дня
    Названа причина возбуждения уголовного дела против правнучки Чкалова

    Причиной возбуждения дела против Дарьи Богдановой стало интервью журналисту Кашину

    Tекст: Максим Попов

    Правнучка Чкалова, Дарья Богданова (признана иноагентом), оказалась фигурантом уголовного дела из-за интервью с Олегом Кашиным, в ходе которого она оправдывала терроризм.

    Согласно документам дела, Богданова (внесена в перечень экстремистов и террористов) «сформировала преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма с использованием интернета», передает ТАСС.

    Отмечается, что Богданова сознательно сделала заявления, которые рассматриваются как попытка оправдать практику насильственного воздействия с целью смены власти в России.

    Ранее сообщалось, что обвиненная в призывах к терроризму правнучка летчика Чкалова скрылась за границей.

    В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.

    Богданова не стала обжаловать решение суда о заочном аресте, оно вступило в законную силу.

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    28 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ

    Рогов сообщил о завершении зачистки поселка Раздольное в ДНР от украинских войск

    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил на Времевском направлении, теперь поселок находится под контролем российских войск, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска завершают операцию по зачистке поселка Раздольное от подразделений ВСУ на Времевском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поселок переходит под контроль нашей армии».

    Поселок Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская армия успешно вошла в Раздольное в ДНР, а ранее продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке.

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    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    28 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.

    Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.

    Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.

    Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.

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    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    27 ноября 2024, 20:44 • Новости дня
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы произошла стрельба после конфликта около кафе, нападавший скрылся, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел у кафе на Большой Никитской улице, передает ТАСС. По предварительным данным правоохранительных органов, один человек пострадал. Также поступила информация о том, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. По данным RT, инцидент произошел у у «Кофемании». Это кафе в 2018 году уже попадало в СМИ после того, как футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили там драку.

    Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.

    Ранее москвича приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке-баре «Сокровища Фараона». В октябре в подмосковном Одинцово произошла стрельба, полиция установила всех причастных к конфликту.

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