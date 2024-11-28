Патриарх Кирилл выразил надежду на воссоединение Украины с Россией в будущем

Tекст: Дарья Григоренко

«Воссоединение Донбасса с Россией – это историческое событие. Верим, что когда-нибудь будет и воссоединение Украины с Россией», – отметил он, передает ТАСС.

По его мнению, военный конфликт между Россией и Украиной, подпитываемый зарубежными силами, представляет собой значительную угрозу Русскому миру. Патриарх подчеркнул, что коллективный Запад не готов признать право российской цивилизации на самобытность и независимость. Он считает, что эскалация конфликта направлена на разделение братских народов России и Украины.

Патриарх Кирилл заявил, что Россия, Украина и Белоруссия вызывают недовольство Запада из-за своих духовных и культурных ценностей. Запад, по его мнению, привык к своей культурной гегемонии и не готов признать право других цивилизаций на самостоятельность. Он предупредил о возможной эскалации конфликта, которая может привести к столкновению миров.

Кроме того, предстоятель Русской православной церкви отметил, что президент Владимир Путин и российское руководство проявляют «мудрую рассудительность и спокойствие», не поддаваясь на провокации. Патриарх добавил, что власти РФ последовательно защищают законные интересы страны и Русского мира.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Москва признала ДНР в границах Донецкой области 1991 года, также было принято решение о возвращении республики в состав России в этих границах, российским войскам предстоит выйти на эти границы. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что амия РФ в ходе СВО отстаивает исконно российские территории – Донбасс и Новороссию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Донбасс и Новороссию можно называть как историческими, так и новыми регионами, но главное, что они остаются российскими. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регионы Донбасса и Новороссии являются историческими территориями России, а их воссоединение со страной произошло в 2022 году; по мнению Аксенова, использование термина «новые регионы» в отношении этих территорий является ошибочным и некорректным.