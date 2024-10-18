Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Путин: Российские бойцы сражаются на СВО за свои территории
Российская амия в ходе спецоперации отстаивает исконно российские территории – Донбасс и Новороссию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
Так он ответил на реплику модератора о том, что страны Запада уже отказались от идеи «победить Россию на поле боя», но сейчас активно обсуждается «размен территорий» на «вступление остатков Украины в НАТО», передает ТАСС.
«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, – это наши территории. Это Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская», – отметил российский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Он добавил, что Россия готова к продолжению этой борьбы, и «победа будет за нами».
В среду председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Донбасс и Новороссию можно называть как историческими, так и новыми регионами, но главное, что они остаются российскими. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регионы Донбасса и Новороссии являются историческими территориями России, а их воссоединение со страной произошло в 2022 году; по мнению Аксенова, использование термина «новые регионы» в отношении этих территорий является ошибочным и некорректным. Официальный представитель МИД Мария Захарова позже поддержала замену термина «новые регионы» на «исторические».