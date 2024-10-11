В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
Аксенов предложил отказаться от термина «новые регионы»
Аксенов предложил отказаться от термина «новые регионы» для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от термина «новые регионы» и называть Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области историческими частями России.
Он подчеркнул, что эти территории всегда были историческими регионами России, напомнив об их принадлежности к Российской империи и Советскому Союзу, передает РИА «Новости».
«Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», – сказал он.
Кроме того, Аксенов отметил мужество и стойкость людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях. Он выразил благодарность жителям за их понимание и терпение в сложных условиях, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления и интеграции.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что вошедший в обиход термин «новые регионы» давно устарел, а вопрос государственной принадлежности двух республик и двух областей Новороссии закрыт навсегда.