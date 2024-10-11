Аксенов предложил отказаться от термина «новые регионы» для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что эти территории всегда были историческими регионами России, напомнив об их принадлежности к Российской империи и Советскому Союзу, передает РИА «Новости».

«Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», – сказал он.

Кроме того, Аксенов отметил мужество и стойкость людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях. Он выразил благодарность жителям за их понимание и терпение в сложных условиях, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления и интеграции.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что вошедший в обиход термин «новые регионы» давно устарел, а вопрос государственной принадлежности двух республик и двух областей Новороссии закрыт навсегда.

