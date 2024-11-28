Путин: Нынешнее поколение россиян противостоит разрушительным силам

Tекст: Валерия Городецкая

Путин заявил, что нынешнему поколению россиян выпала необходимость противостоять силам, которые снова пытаются разрушить страну, передает РИА «Новости». По его словам, это уже неоднократно происходило в истории России.

«Наши бойцы <...> видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, «стратегическое поражение». Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей», – сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на вызовы, а мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете. Он также подчеркивал, что Россия знает все характеристики вооружений противника и данные об их поставках и всегда будет отвечать на удары противника.