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Путин: Нынешнее поколение россиян противостоит разрушительным силам
Современному поколению россиян предстоит защитить страну от разрушительных сил, стремящихся нанести стратегическое поражение, заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин заявил, что нынешнему поколению россиян выпала необходимость противостоять силам, которые снова пытаются разрушить страну, передает РИА «Новости». По его словам, это уже неоднократно происходило в истории России.
«Наши бойцы <...> видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, «стратегическое поражение». Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей», – сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на вызовы, а мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете. Он также подчеркивал, что Россия знает все характеристики вооружений противника и данные об их поставках и всегда будет отвечать на удары противника.