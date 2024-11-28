Путин: Солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на любые вызовы

Tекст: Александра Юдина

«Именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют нам достойно отвечать на любые вызовы, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников», – передает ТАСС слова главы государства.

В обращении Путин также выделил вопросы, включенные в повестку собора, которые имеют определяющее значение для суверенного развития России и будущего Русского мира. Он упомянул о важности укрепления единства многонационального народа, сохранения традиций и духовных ценностей, завещанных предками.

Кроме того, президент отметил, что мировоззренческая основа Русского мира с его открытостью и уважением к самобытным культурам находит отклик на планете.

Путин заявил, что все больше стран и народов поддерживают идею безопасного, демократического и многополярного мироустройства, выступая против расизма и неоколониализма.

Ранее Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране, также он назвал единство народа главным условием всех побед России.