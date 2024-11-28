В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.0 комментариев
Путин: Солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на любые вызовы
Солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на вызовы, а мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете, заявил в приветствии участникам XXVI Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы» президент Владимир Путин.
«Именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют нам достойно отвечать на любые вызовы, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников», – передает ТАСС слова главы государства.
В обращении Путин также выделил вопросы, включенные в повестку собора, которые имеют определяющее значение для суверенного развития России и будущего Русского мира. Он упомянул о важности укрепления единства многонационального народа, сохранения традиций и духовных ценностей, завещанных предками.
Кроме того, президент отметил, что мировоззренческая основа Русского мира с его открытостью и уважением к самобытным культурам находит отклик на планете.
Путин заявил, что все больше стран и народов поддерживают идею безопасного, демократического и многополярного мироустройства, выступая против расизма и неоколониализма.
Ранее Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране, также он назвал единство народа главным условием всех побед России.