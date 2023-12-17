Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Путин назвал народ единственным источником власти
Народ России был и будет единственным источником власти в стране, заявил президент России Владимир Путин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».
«Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным – а значит, подлинно народным», – отметил Путин, передает РИА «Новости».
Российский лидер добавил, что попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие – это предательство и преступление против России, пишет ТАСС.
«Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце», – сказал он.
Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.