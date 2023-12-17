  • Новость часаСъезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 17:00

    Путин назвал народ единственным источником власти

    Tекст: ва

    Народ России был и будет единственным источником власти в стране, заявил президент России Владимир Путин на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

    «Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным – а значит, подлинно народным», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие – это предательство и преступление против России, пишет ТАСС.

    «Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце», – сказал он.

    Ранее съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

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    16 декабря 2023, 23:43
    Трамп цитатой Путина обвинил Байдена в угрозе демократии в США

    Дональд Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина «О гнилости американской политической системы».

    Трамп процитировал слова Путина о том, что преследование политических оппонентов в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», передает ТАСС.

    По словам бывшего американского президента, администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы.

    Ранее Путин заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.

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    17 декабря 2023, 10:21
    Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых

    Путин: Определенная наивность в 2000-х присутствовала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Да, определенная наивность присутствовала», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, можно ли в 2000-х годах его назвать наивным человеком. «Искренне вам скажу, даже оглядываясь назад. Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе», – уточнил он.

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    17 декабря 2023, 11:57
    Путин: Западу придется считаться с Россией

    Путин: Западу придется считаться с Россией и находить точки соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х.

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    17 декабря 2023, 16:39
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа президента России Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    На съезде партии он заявил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. По мнению Медведева, «это дело каждого члена партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

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    17 декабря 2023, 12:56
    В «Единой России» сообщили об освобождении всех пенсионеров от уплаты комиссии за ЖКХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что на встрече с фракциями президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры, а не только льготные категории, будут освобождены от уплаты комиссии по оплате услуг ЖКХ.

    По его словам, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, что комиссия за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, передает «Интерфакс».

    Ранее Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. После этого президент России заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

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    17 декабря 2023, 17:00
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    На съезде партии председатель ЕР Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.

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    17 декабря 2023, 16:04
    Медведев: Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России»
    Медведев: Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главу России Владимира Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России», считает председатель партии Дмитрий Медведев.

    На съезде партии Медведев выразил уверенность, что решение о поддержке Путина «в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (0)
    17 декабря 2023, 13:54
    Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    «Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер с улыбкой добавил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ «выскочил случайно». Глава государства уточнил, что тогда ему тогда было 3-4 года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.

    Ранее Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

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    17 декабря 2023, 15:18
    Путин второй раз посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Здесь он также выступит на съезде «Единой России».

    Перед выступлением на съезде Путин осмотрел экспозицию регионов, расположенную в павильоне № 75. Сопровождает президента гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Ожидается, что Путину покажут стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

    Две недели назад Путин уже посещал выставку «Россия». Тогда он посетил павильон № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» под названием «Первые в России – стране возможностей». Помимо этого, глава государства заглянул в павильоны «Атом» и «Сделано НАМИ».

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