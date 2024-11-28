Наемника из Венесуэлы приговорили к 14 годам за участие в конфликте на Украине

Наемник из Венесуэлы заочно осужден за участие в боевых действиях на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал СК, суд признал венесуэльца Урбино Пальма Вахари Мойзеса виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских военизированных формирований. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2022 году Мойзес прибыл в пункт постоянной дислокации военизированного формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он прошел военную и стратегическую подготовку, получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы и обмундирование.

Согласно данным следствия, с 2022 года по сентябрь 2024 года, действуя по приказу командиров, Мойзес принимал участие в боях против сил ДНР и ВС РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с предсмертными кадрами латиноамериканского наемника ВСУ снято камерой GoPro, установленной на его шлеме. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о присутствии 18 тыс. наемников из 85 стран в «Интернациональном легионе» ВСУ. Венесуэла выдала России колумбийских наемников, которые воевали на стороне Украины.