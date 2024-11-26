Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
В России разработали универсальную винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа
В России разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа, отличающуюся легкостью и высокой точностью, с кучностью 0,3 угловые минуты, что обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра на 100 метров.
Винтовка легче аналогов и обладает высокой точностью. Она может использоваться как снайперское или штурмовое оружие. Эксперты уверены, что универсальные характеристики сделают ее востребованной в спецподразделениях, передают «Известия».
По информации компании SWC, военные высоко оценивают надежность конструкции, точность и кучность «Титана».
«Кучность составляет 0,3 угловые минуты, что на дистанции 100 метров обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра», – заявили в компании.
Уточняется, что патрон калибра .308 мощный и надежный, производится в России в различных вариантах, включая бронебойный, что также способствует популярности винтовки у военных.
Ранее в России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва.