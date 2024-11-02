  • Новость часаВоенный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
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    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 13:10 • Новости дня

    Газпром сообщил о минимальных запасах газа в украинских ПХГ

    Запасы газа в украинских ПХГ достигли минимума в 12,7 млрд кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Объем газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составил 12,7 млрд кубометров, что является минимальным показателем к началу сезона отбора, сообщает Газпром.

    В сообщении компании указано, что украинских ПХГ накоплено всего 12,7 млрд кубометров газа, включая буферный газ. Это минимальный объем к началу сезона отбора за всю историю наблюдений, передает ТАСС.

    В то же время европейские компании начали отбор газа из летних запасов в конце октября. В течение шести газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора, подчеркивает Газпром.

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем запасов в европейских ПХГ составляет 97,1 млрд кубометров. Это третий результат за всю историю, уступающий максимумам сезонов 2019-2020 и 2023-2024 годов, когда запасы достигали 97,6 и 100,9 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз готовится заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    1 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ

    Военкор Татаринов сообщил об общих потерях ВСУ в 524 тыс. человек по данным некрологов

    Военкор Татаринов посчитал по некрологам общие потери ВСУ
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    «На 1 ноября 2024-го их потери составляют 524 тыс. человек», – заявил Татаринов «Комсомольской правде». Блогер подчеркнул, что эта цифра может быть даже заниженной, так как в последнее время ежедневные потери выросли с 400–500 до 600–700 некрологов. Он также отметил, что на Украине ситуация с потерей мужчин очень тяжелая, и количество погибших к началу ноября, вероятно, превысило 600 тысяч.

    Точные данные о потерях, по мнению Татаринова, известны только украинским властям. Он добавил, что кладбища на Украине переполнены: только в Днепропетровске на двух кладбищах похоронено 17 тыс. человек, а в Харьковской области на четырех кладбищах – 26 тыс. захороненных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской армии на Курском направлении в технике и личном составе в последние сутки. Военнопленный Роберт Погорелов рассказал о манипуляциях с документацией в 58-й бригаде ВСУ, где существуют роты с мертвыми душами, что позволяет Киеву зарабатывать на погибших и списывать технику.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    1 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    NYT: У Украины солдат осталось на полгода

    NYT: Украина может столкнуться с нехваткой военнослужащих уже через полгода

    NYT: У Украины солдат осталось на полгода
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия может столкнуться с дефицитом солдат в следующие 6–12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет NYT, по данным Пентагона, в настоящее время у Украины хватает солдат для ведения текущих операций, однако прогнозы неутешительны на последующий период, передает РИА «Новости».

    Чиновники из американского министерства обороны отмечают, что Киев уже задействовал недавно сформированные бригады для нападения на Курскую область, говорится в статье. Изначально их планировали использовать для обороны или для создания резервов для возможного контрнаступления в 2025 году, пишет газета.

    Ранее пленный из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), осужденный в России, заявил, что условия в плену лучше, чем служба в ВСУ.

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    1 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии

    Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка

    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.

    По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.

    Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    В Киеве назвали «прекрасными и высокоосмысленными» смерти погибших на войне украинцев
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), один из идеологов украинских националистов, назвал смерть на войне «прекрасной» и высокоосмысленной, в отличие от мирной кончины в глубокой старости.

    По его словам, мобилизация украинцев через территориальные центры комплектования (ТЦК) помогает людям осознать эту истину, сообщает издание «Страна».

    «За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество – это высокоосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости – это худшее, что может произойти», – заявил Корчинский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского националиста Дмитрия Корчинского по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви, а Басманный суд Москвы заочно арестовал Корчинского.

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    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    1 ноября 2024, 20:08 • Новости дня
    В Орловской области средства ПВО сбили украинскую ракету

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ракету ВСУ в небе над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    В результате падения обломков ракеты в селе Локно Знаменского района повреждено несколько зданий, уточнил Клычков, передает ТАСС.

    Губернатор добавил, что был на месте происшествия вместе с оперативными службами и оценил последствия инцидента. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что в Орловской области за пятницу была дважды объявлена ракетная опасность.

    Ранее Клычков сообщал, что два жилых дома в регионе получили повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Напомним, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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