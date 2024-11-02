Запасы газа в украинских ПХГ достигли минимума в 12,7 млрд кубометров

Tекст: Александра Юдина

В сообщении компании указано, что украинских ПХГ накоплено всего 12,7 млрд кубометров газа, включая буферный газ. Это минимальный объем к началу сезона отбора за всю историю наблюдений, передает ТАСС.

В то же время европейские компании начали отбор газа из летних запасов в конце октября. В течение шести газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора, подчеркивает Газпром.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем запасов в европейских ПХГ составляет 97,1 млрд кубометров. Это третий результат за всю историю, уступающий максимумам сезонов 2019-2020 и 2023-2024 годов, когда запасы достигали 97,6 и 100,9 млрд кубометров соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз готовится заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.