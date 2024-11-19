Российскую фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга

«СЭ»: Фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга

Tекст: Вера Басилая

Допинг-контроль проводился на последнем турнире, в котором она участвовала, и тестировались все участники, занявшие призовые места, передает «Спорт-Экспресс».

Понтелеенко занимается в группе тренера Олега Татаурова в Петербурге. По информации источников, именно допинговый скандал стал причиной пропуска предстоящего сезона и временного прекращения карьеры. Фигуристка в интервью объяснила пропуск проблемами с сердцем, которые, по ее словам, начались еще в прошлом сезоне.

Тренер Татауров заявил, что участие Понтелеенко в сезоне будет зависеть от врачей, так как пока нет допуска из-за состояния здоровья. Один из источников подчеркнул, что тренер не виновен в ситуации, но между ним и мамой фигуристки существует недопонимание.

Понтелеенко грозит дисквалификация на срок до четырех лет. Источники «Спорт-Экспресс» также сообщили, что это не единственный случай нарушения антидопинговых правил, рассматриваемый РУСАДА в фигурном катании.

Фигуристка на юниорском уровне является победительницей Мемориала Панина-Коломенкина, призером первенства России по старшему возрасту и победительницей этапов «Гран-при России».

Ранее Международный спортивный арбитраж (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишил всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

Международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин, и этот результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине, когда Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.



