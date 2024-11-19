Стало известно о зачистке промзоны Купянска от украинских войск

Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте

Tекст: Александра Юдина

Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

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Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.