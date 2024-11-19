G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.2 комментария
Стало известно о зачистке промзоны Купянска от украинских войск
Глава ВГА Ганчев заявил о зачистке промзоны Купянска от украинских войск
Российские войска продолжают операцию по зачистке промзоны Купянска в Харьковской области от украинских военных, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Вооруженные силы России начали операцию по зачистке промзоны Купянска в Харьковской области от украинских военных, передает ТАСС, подтвердил Виталий Ганчев.
Он заявил: «Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идет работа по зачистке промзоны города от врага». Это заявление подчеркивает нарастающую активность российских сил в регионе и их намерение обеспечить контроль над стратегически важными объектами на территории Купянска.
Напомним, российским войскам удалось не только удержать позиции на окраине Купянска, но и расширить зону контроля на севере города, несмотря на мощные контратаки украинских сил. Командование ВСУ привлекло наемников и нацбатальоны в связи с массовым дезертирством в Харьковской области, что вызвало ужесточение карательных мер. В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за Купянск, ВСУ перебрасывает резервы.