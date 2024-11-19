Генштаб ВСУ опроверг удары ATACMS вглубь России

Генштаб ВСУ опроверг сообщения украинских СМИ об ударах ATACMS по территории России

Tекст: Елизавета Шишкова

Генштаб Украины не подтвердил сообщения украинских средств массовой информации об использовании вооруженными силами Украины американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. В комментарии для 24-го канала Генштаб заявил, что не владеет подобной информацией.

Несмотря на это, украинские СМИ заявляют, что ВСУ впервые нанесли удар по российской территории ракетами ATACMS. Согласно заявлению главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, удар якобы был нанесен по военному объекту на территории России после получения разрешения от президента Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные следят за ситуацией после сообщения о возможном применении ракет ATACMS на территории России.

В Госдепе США подтвердили, что президент США Джо Байден одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории.