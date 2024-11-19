Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области

Песков: ВС России отслеживают ситуацию после сообщений о планах применения ATACMS в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что все соответствующие службы находятся в состоянии повышенного внимания в связи с информацией, опубликованной каналом CNN, передает ТАСС.

Песков отметил, что ситуация отслеживается максимально внимательно.

Сообщение канала CNN вызвало обеспокоенность в России, поскольку предполагается, что ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по объектам в Курской области.

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Ранее сообщалось, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что разрешение на такие удары не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

Между тем представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что ведомство не подтверждает согласия США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.