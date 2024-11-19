G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
Песков: ВС России отслеживают ситуацию после сообщений о планах применения ATACMS в Курской области
Российские военные внимательно следят за ситуацией после сообщения о возможном применении ракет ATACMS в Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что все соответствующие службы находятся в состоянии повышенного внимания в связи с информацией, опубликованной каналом CNN, передает ТАСС.
Песков отметил, что ситуация отслеживается максимально внимательно.
Сообщение канала CNN вызвало обеспокоенность в России, поскольку предполагается, что ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по объектам в Курской области.
Ранее сообщалось, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.
Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что разрешение на такие удары не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.
Между тем представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что ведомство не подтверждает согласия США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.