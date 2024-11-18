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ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в нескольких областях
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях
Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях.
Согласно информации ФСБ, задержанный россиянин был завербован украинскими спецслужбами в октябре 2023 года, передает ТАСС.
В своем загородном доме он оборудовал лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств, которые планировалось использовать для терактов в трех областях.
В доме задержанного также обнаружено большое количество патронов, боеприпасов и оружия времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова и сим-карты для связи с кураторами.
В ЦОС ФСБ сообщили, что дома у подозреваемого, в частности, было изъято готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 4,8 кг, а также другие компоненты для изготовления взрывчатки. Задержанный передавал готовые устройства через тайники другим агентам для совершения терактов, включая подрывы в зданиях отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде, офисах энергокомпаний в Брянске и газораспределительной подстанции в Туле.
Планировавшиеся диверсии были предотвращены правоохранительными органами.
По данным ФСБ, ранее уже были задержаны семь граждан России, подозреваемых в связях с данной деятельностью.
Возбуждено уголовное дело, изъятое оружие направлено на экспертизу, ведутся следственные действия.
Напомним, в Нижнем Тагиле предотвратили теракт на электроподстанции, целью которого было энергоснабжение важного предприятия ВПК и объектов Свердловской железной дороги. Также ФСБ предотвратила попытку теракта на железнодорожных путях в Севастополе, где 29-летний местный житель планировал поджог оборудования по заданию украинских спецслужб.
Кроме того, на прошлой неделе ФСБ предотвратила попытку Киева угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы.