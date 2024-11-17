США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России

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    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»
    Байден впервые разрешил Киеву удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    В котле в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    По объектам энергетики Украины нанесен массированный удар
    Си Цзиньпин обозначил четыре красных линии в отношениях Китая и США
    В Сухуме протестующие начали сносить забор вокруг парламента Абхазии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России в 1918–1920 годах, полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное – человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера: быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    177 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    17 комментариев
    17 ноября 2024, 23:13 • Новости дня

    США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России

    Байден и Пентагон не стали комментировать сообщения о согласии на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Вашингтон разрешил Украине наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    Байден, находясь в Бразилии на саммите G20, сделал публичное заявление о необходимости защиты лесов Амазонии. При этом в своем выступлении он не упомянул тему ударов ATACMS по России, передает РИА «Новости».

    Пресс-пул Белого дома отметил, что Байден «в конце своего выступления не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», передает ТАСС.

    В свою очередь, в Пентагоне на соответствующий вопрос об ATACMS ответили: «На данный момент мы отказываемся от комментариев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил Киеву удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, при этом Украина планирует нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    17 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточные средства поражения, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.

    В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.

    В ходе операции на Харьковском и Луганском направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.

    Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой народной республики, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36 000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.

    Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода российскими войсками северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS украинскими войсками, отмечает NYT.

    По информации издания, использование ракет якобы будет направлено на защиту украинских сил в Курской области, где ожидается наступление российской армии. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать Украине только системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    17 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    Китай призвал к мирным переговорам по Украине

    Си Цзиньпин заявил о посредничестве Китая в мирных переговорах на Украине

    Китай призвал к мирным переговорам по Украине
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    По его словам, позиция Китая в этом вопросе всегда была четкой и заключалась в посредничестве и активных усилиях для достижения мира.

    Си Цзиньпин отметил важность охлаждения напряженности и заявил о стремлении Китая усиливать работу в этом направлении.

    По мнению китайского лидера, поддержание мира и стабильности является приоритетной задачей, и Китай готов принимать активное участие в международных усилиях для достижения этих целей.

    Напомним, ранее глава КНР вместе с президентом Бразилии предложили создать группу стран Глобального Юга для содействия мирному урегулированию на Украине.

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    17 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе действий группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области были блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, более 80 националистов уничтожено, сообщили в Минобороны России.

    Группировка войск «Север» Вооруженных сил РФ успешно блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ранним утром украинские силы попытались вырваться из окружения группами по 15-20 человек.

    Противник был остановлен благодаря эффективным огневым действиям, в результате чего более 80 украинских военных были уничтожены, около 40 получили ранения. Некоторых из раненых оставили их сослуживцы. Также в плен попали 24 украинских бойца.

    Операция по зачистке района продолжается, целью которой является ликвидация оставшегося противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжали наносить удары по подразделениям ВСУ на территории Курской области, в результате чего за сутки украинская сторона потеряла 320 военнослужащих и боевую технику, также в плен сдались пять человек.

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    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    17 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине

    Премьер-министр Канады призвал к взаимодействию между лидерами стран для завершения конфликта на Украине

    Трюдо заявил о необходимости взаимодействия для урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул важность взаимодействия для окончания насилия на Украине и по всему миру, отметив низкий уровень доверия к российскому президенту.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита АТЭС в Лиме заявил о необходимости взаимодействия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что для прекращения насилия в мире требуется диалог с коллегами, даже с теми, с кем существуют разногласия.

    «Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», – заявил Трюдо журналистам.

    Трюдо также сказал о своем недоверии к президенту России Владимиру Путину, отвечая на вопрос о возможности телефонного звонка российскому лидеру. Он подчеркнул, что уровень его доверия к Путину «вероятно, находится на самом низком уровне».

    Премьер-министр заверил, что Канада будет продолжать поддержку Киева, предоставляя всестороннюю помощь в условиях текущей ситуации.

    Напомним, летом Россия ввела запрет на въезд на свою территорию на постоянной основе для 99 канадцев, включая политиков и бизнесменов.

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    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

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    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



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    17 ноября 2024, 10:14 • Новости дня
    Минэнерго Украины анонсировало экстренные отключения света

    Минэнерго Украины сообщило об экстренном введении отключений электроэнергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине введены экстренные отключения электроэнергии, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в то время как на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

    Министерство энергетики Украины сообщило об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны, передает РИА «Новости». Галущенко заявил, что оператор системы передачи был вынужден срочно ввести данные меры. Это связано с текущей ситуацией в энергетической системе.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории государства объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ввела экстренные отключения света в Киеве и трех областях, что свидетельствует о серьезных проблемах в энергосистеме страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

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    17 ноября 2024, 09:56 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово
    Российские войска взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, что затрудняет поставки боеприпасов и личного состава, так как все пути находятся под угрозой поражения артиллерией и БПЛА.

    Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины в районе Курахово, передает ТАСС. По информации силовых структур, трасса, ведущая из Запорожья, попала в зону поражения артиллерии и беспилотников. Это создает значительные трудности для снабжения украинского гарнизона в Курахово.

    В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются использовать проселочные дороги для подвоза боеприпасов и личного состава. Однако эти маршруты также находятся под огневым контролем российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава, а битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    17 ноября 2024, 03:01 • Новости дня
    США и Китай условились контролировать ИИ в ядерной сфере

    Лидеры КНР и США договорились о необходимости контроля человека над ИИ в ядерной сфере

    США и Китай условились контролировать ИИ в ядерной сфере
    @ Kurt Amthor/ Imagebroker/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    На встрече в Лиме лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.

    Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, лидеры обоих государств, согласились с необходимостью сохранять контроль человека над решением о применении ядерного оружия, передает ТАСС.

    «США и КНР впервые выступили с таким заявлением», – подчеркнул Салливан.

    Он также отметил, что во время переговоров с китайским лидером президент Байден высказался за сохранение военного диалога с КНР и после скорой смены власти в Вашингтоне. При этом американский президент не передавал Си Цзиньпину никаких посланий от Дональда Трампа.

    До этого сообщалось, что Байден встретился с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.

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    17 ноября 2024, 12:11 • Новости дня
    Медведев пообещал разрушение инвестиций США на Украине

    Медведев сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины и судьбе инвестиций США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о массированном ударе по инфраструктуре Украины и предсказал разрушение результатов американских инвестиций вследствие конфликта с Россией.

     Медведев сообщил о нанесении массированного удара по инфраструктурным объектам Украины, пишет ТАСС. Он отметил, что инфраструктура была атакована с утра.

    Он выразил мнение, что результаты американских инвестиций на территории Украины ожидает та же судьба, что и объекты, подвергшиеся ударам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, вызвав воздушную тревогу по всей территории Украины, включая части ДНР и Херсонской области. Минэнерго Украины анонсировало экстренные отключения света. В Одессе остановили работу электротранспорта.

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    17 ноября 2024, 17:53 • Новости дня
    На Украине призвали лишить шестилетнюю гимнастку лицензии за русский язык

    На Украине призвали лишить шестилетнюю гимнастку лицензии за использование русского языка

    Tекст: Ольга Иванова

    Шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, родившаяся в России.

    В соцсетях спортсменки говорится, что рассматривается возможность отчисления девочки из спортивной школы и недопуска к соревнованиям. Причины – ведение страницы на русском языке и публикация фрагмента из фильма о российской гимнастке Светлане Хоркиной, передает ТАСС.

    «Настя родилась в интернациональной семье, ее мать – россиянка, а отец – болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев. Мэр города также пожаловался, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, который охватывает все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.


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