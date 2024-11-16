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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    6 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    19 комментариев
    16 ноября 2024, 06:10 • Новости дня

    Обрушение на шахте в Кузбассе привело к завалу человека

    Обрушение кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе привело к завалу одного человека

    Tекст: Максим Попов

    На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли, в результате чего один человек оказался под завалами, сообщили в региональном МЧС.

    Отмечается, что происшествие произошло в 00:45 мск, передает РИА «Новости».

    На место инцидента выехали несколько отрядов горноспасателей, которые занимаются разбором завалов. Причины аварии выясняются.

    По факту обрушения кровли региональный СК возбудил уголовное дело.

    Напомним, в середине октября на Моховском угольном разрезе в Кузбассе обнаружили тело горняка, который оказался под завалом после обрушения грунта и породы.

    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    15 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube

    «Ростелеком»: Качество работы YouTube деградирует из-за отказа Google обновить инфраструктуру в России

    В «Ростелекоме» объяснили нестабильность работы YouTube
    @ Danny Moloshok/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента YouTube. На этом фоне в работе сервиса фиксируются многочисленные сбои, сказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Ростелекома». Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета.

    «Со стороны «Ростелекома» нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляций в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

    Ранее член ОП Александр Малькевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему качество работы YouTube в России продолжает деградировать.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России

    МВД России предложило ограничить пребывание украинцев в России до конца марта 2025 года

    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект закона предлагает установить ограничение на временное пребывание и работу граждан Украины в России до 31 марта 2025 года без разрешительных документов, но с обязательными медицинскими и дактилоскопическими процедурами.

    Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, граждане Украины, прибывшие в Россию до 1 января 2025 года, смогут оставаться в стране до конца марта 2025 года, но при условии прохождения дактилоскопии и медицинского обследования, сообщает РИА «Новости».

    Право работать в России до этой даты также будет предоставлено украинцам, временно находящимся в стране, при выполнении тех же условий. Исключением станут граждане, освободившиеся из колоний, представляющие угрозу нацбезопасности России или предоставившие ложные сведения о себе.

    В мае 2024 года был издан указ, позволяющий гражданам Украины и обладателям гражданства ДНР и ЛНР находиться в России без ограничения срока пребывания и работать без разрешительных документов. Это было возможно при условии прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского обследования.

    МВД России пояснило, что для граждан, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года, продолжается бессрочный запрет на их выдворение из России. Поправки к новому указу планируется ввести в силу с 1 января 2025 года.

    Ранее в МВД разъяснили, что граждане Украины, а также лица, ранее являвшиеся гражданами Донецкой и Луганской народных республик, могут беспрепятственно находиться на территории России и работать без оформления разрешительных документов.

    Для оформления законного пребывания в России им необходимо пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»). В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.

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    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    15 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Россия призвала Киргизию проверить слова экс-депутата

    Посольство России в Киргизии предложило проверить слова Абдырахманова

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.

    Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в киргизоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.

    Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.

    «Считаем кощунственным принижение значения общих страниц истории, которые сформировали и укрепили единую ментальность, до сих пор связывающую неразрывными узами братские народы Кыргызстана и России», – говорится в заявлении посольства.

    В диппредставительстве также отметили, что оставляют на совести Абдырахманова его незнание истории становления Киргизии, подчеркнув, что это вызывает сожаление. Российская сторона подчеркнула важность сохранения памяти о значимых достижениях и испытаниях, которые совместно пережили два народа.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

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    15 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Малькевич: Качество работы YouTube продолжит деградировать из-за позиции Google

    Малькевич оценил данные о возобновлении работы YouTube на мобильных устройствах

    Малькевич: Качество работы YouTube продолжит деградировать из-за позиции Google
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Качество работы YouTube продолжает деградировать. На этом фоне отечественные видеохостинги, например Rutube или VK Видео, привлекают все большую аудиторию, вводя в свой функционал интересные инструменты и обновления, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее сервис Globalcheck сообщил о 100-процентной доступности YouTube у абонентов крупнейших мобильных операторов.

    «Сервис Globalchek не предоставляет данных о качестве работы сервисов, но лишь проверяет доступность сайта или конкретного IP-адреса. Поэтому, на мой взгляд, ссылаться на его данные в контексте разговора о стабильности работы YouTube не очень корректно. Очевидно, что качество работы видеохостинга продолжает деградировать», – напомнил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате.

    «Google еще до начала СВО показал свою позицию, отказавшись исполнить требования закона «О приземлении» иностранных ИТ-гигантов. Компания получала прибыль, когда ей это было выгодно, а в 2022 году полностью присоединилась к западной санкционной политике, обнажив истинные намерения фирмы. К тому же Google не обновляет свою инфраструктуру», – отмечает он.

    «При этом отечественные аналоги YouTube продолжают активно развиваться. За последний год они значительно «прокачали» доступный инструментарий. Я лично замечаю улучшения, поскольку регулярно использую такой сервис, как Rutube, в собственной практике. Не отстает от них и VK Видео», – считает собеседник.

    «Оба сервиса предлагают обширный список инноваций, обновлений и функций. Платформы и дальше продолжат двигаться вперед, тем более, что они пользуются поддержкой аудитории. Российское общество убеждено, что безопасное и комфортное интернет-будущее ему обеспечат только отечественные хостинги», – заключил Малькевич.

    Ранее сервис Globalcheck сообщил о полной доступности YouTube в России при использовании мобильного интернета. По данным портала, это касается всех операторов, представленных в стране. Однако многие пользователи отмечают, что ограничения до сих пор остаются в силе, если использовать WiFi-соединение.

    До этого руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров во время встречи с Владимиром Путиным поднял вопрос о падении скорости видеохостинга. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: «Я разберусь, я посмотрю», – заявил режиссер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер пообещал Шахназарову изучить данный вопрос. Однако, по его словам, эта проблема не является приоритетной для россиян. Он добавил, что тема возврата нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    «Позиция хозяина этого сервиса (Google) направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал Песков.

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    15 ноября 2024, 22:10 • Новости дня
    При пожаре в частном приюте в Подмосковье пострадали пять человек

    В результате пожара в частном приюте в Одинцове пострадали двое взрослых и трое детей

    Tекст: Максим Попов

    Трое детей и двое взрослых госпитализированы после пожара в частном доме-приюте для женщин, подвергшихся насилию, в подмосковном Одинцове, где огонь охватил двухэтажное здание площадью 300 кв. метров.

    Как сообщает ТАСС, в подмосковном Одинцовском районе, в СНТ «Горицвет», произошел пожар в частном доме, который использовался как приют для женщин, подвергшихся насилию. В результате пострадали трое детей и двое взрослых, которые были госпитализированы с места происшествия.

    Пожар охватил двухэтажный дом общей площадью 300 кв. метров. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали двоих взрослых, находившихся в доме в момент возгорания. Причины пожара и состояние пострадавших детей уточняются, однако информация о тяжести их травм пока не поступала.

    Напомним, 13 ноября в Подмосковье на территории гостиничного комплекса «Лес арт резорт» в поселке Дорохово произошел пожар на площади около 600 кв. метров.

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    15 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над территорией России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 36 из них были сбиты над территорией Краснодарского края. Кроме того, три беспилотника были уничтожены над Республикой Крым, два – над Белгородской областью, и еще десять – над акваторией Азовского моря.

    Накануне российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией России, один из которых был уничтожен в Калужской области, а другой – в Тульской области.

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    16 ноября 2024, 02:41 • Новости дня
    Сальдо сообщил о напряженной обстановке в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил о постоянных обстрелах гражданских объектов в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    На линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, наибольшие разрушения наблюдаются в Алешкинском муниципальном округе, а также в Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что несмотря на сложную ситуацию, артиллерия и операторы дронов регулярно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. Он подчеркнул, что в ответ киевские силы продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, что приводит к значительным разрушениям и риску для населения региона.

    Напомним, 9 ноября Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на херсонском направлении.

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    15 ноября 2024, 07:54 • Новости дня
    В Крымском районе Кубани оцепили места падения дронов

    Tекст: Александра Юдина

    В Крымском районе Кубани оцепили места падения беспилотников после ночной атаки, повредившей два частных дома и автомобиль, сообщил глава района Сергей Лесь.

    В своем Telegram-канале продолжаются работы по обезвреживанию частей беспилотников, упавших после ночной атаки. Места падения дронов оцеплены, на месте работают оперативные службы.

    Лесь добавил, что продолжаются меры по обеспечению безопасности на двух улицах города – Лунной и Кольцевой.

    Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ночь на пятницу несколько десятков беспилотников атаковали Крымский и Красноармейский районы. В результате инцидента были повреждены крыши двух частных домов, выбиты стекла в еще одном доме и поврежден автомобиль.

    Ранее Минобороны сообщило, что Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА над российской территорией.

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    15 ноября 2024, 23:42 • Новости дня
    Пожар в приюте для женщин и детей в Подмосковье вызвал обогреватель

    Причиной пожара в подмосковном приюте для женщин и детей стало короткое замыкание

    Tекст: Максим Попов

    Короткое замыкание в электрообогревателе стало возможной причиной пожара в частном доме в Подмосковье, где размещался приют для женщин и детей, сообщили в ГУ МЧС России.

    Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной пожара в частном доме в Подмосковье, в котором располагался приют для женщин и детей, могло стать короткое замыкание электрообогревателя, передает ТАСС.

    В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, который изучает все обстоятельства инцидента.

    Напомним, в результате пожара в частном приюте в Одинцове пострадали двое взрослых и трое детей.

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    16 ноября 2024, 01:09 • Новости дня
    Стало известно о возможном переходе ОГЭ на 100-балльную систему оценивания

    Оценки за ОГЭ могут перевести на 100-балльную систему и использовать для отбора в колледжи

    Tекст: Максим Попов

    Рособрнадзор рассматривает перевод оценки основного государственного экзамена на 100-балльную систему и использование результатов для отбора в профильные классы и колледжи.

    Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, обсуждение возможного перевода оценки ОГЭ на 100-балльную систему продолжается. Среди других предложений – использование результатов экзамена для отбора в профильные десятые классы и приема в колледжи, передает ТАСС.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявлял, что текущая форма ОГЭ устарела и в ближайшие годы будет изменена. Он подчеркнул необходимость модернизации экзамена для повышения его актуальности и значимости в образовательной системе.

    На данный момент ОГЭ оценивается в первичных баллах, которые переводятся в традиционные школьные оценки от «двойки» до «пятерки». Реформа может изменить эту систему, придав более точную градацию знаний учащихся.

    Напомним, летом в Рособрнадзор поступили десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов из-за отказа в зачислении в десятый класс после сдачи экзаменов.

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    16 ноября 2024, 04:47 • Новости дня
    Авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ

    Удар по станции в Раздельной нарушил логистическую цепь из Румынии на трое суток

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара по железнодорожному узлу в Раздельной уничтожен военный груз, что привело к нарушению одной из крупнейших логистических цепочек из Румынии на трое суток, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной», – приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

    Он также отметил, что степень повреждений железнодорожного узла будет выясняться, но уже известно, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии.

    Разрушение этой логистической цепи может оказать значительное влияние на поставки и перемещение военных грузов, добавил координатор.

    Напомним, ранее подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области.

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    15 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    МИД призвал ХАМАС освободить россиян Труфанова и Харкина в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

    По ее словам, удержание невинных людей не может быть оправдано, и повторила призыв к освобождению всех гражданских лиц, передает ТАСС.

    «На сегодня в плену остается более 100 человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц – и в первую очередь наших соотечественников Труфанова и Харкина», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, вопрос освобождения заложников является приоритетным в контактах российской стороны с ХАМАС и другими палестинскими организациями.

    Захарова добавила, что работа в этом направлении будет продолжена с использованием каналов российских посольств в странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа, с участием всех вовлеченных сторон.

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    16 ноября 2024, 04:06 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы к Купянску для усиления обороны города

    Командование ВСУ усилило позиции у Купянска в попытке вытеснить российские войска

    Tекст: Максим Попов

    В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за Купянск, где ВСУ перебрасывает резервы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Купянска, то могу сразу сказать, что там идут ожесточенные бои. Сейчас противник в спешном порядке перебрасывает резервы, силы и средства для того, чтобы выдавить наши войска с северной окраины населенного пункта, где нашим войскам удалось закрепиться», –приводит ТАСС слова Марочко.

    Он также добавил, что за прошедшие сутки российским войскам удалось «немного расширить» зону ответственности на северо-востоке от Купянска.

    Ранее сообщалось, что российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области.

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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

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    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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