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Москалькова обратилась в Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации
Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации
Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных обратилась к Минобороны с просьбой прояснить процесс демобилизации военнослужащих, столкнувшихся с ошибочной мобилизацией.
На всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила о необходимости разъяснения механизмов демобилизации для военнослужащих, которые были ошибочно мобилизованы.
Она подчеркнула, что решение об ошибке в мобилизации принимает призывная комиссия и доводит его до командира воинской части, однако тем не менее отсутствует четкий механизм для последующей демобилизации, передает «Интерфакс».
Обратившись к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, Москалькова задала вопрос о том, какой документ необходим командиру для выполнения демобилизации. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» – спросила она. Омбудсмен отметила, что этот вопрос связан с кадровой службой Минобороны, а не непосредственно с медицинским управлением.
В ответ Серговенцев признал отсутствие четких инструкций и пообещал передать вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны для дальнейшего рассмотрения и внесения ясности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении в России новой мобилизации не обсуждается. Он отметил, что российская сторона всегда готова к переговорам, при этом спецоперация будет продолжаться до достижения целей.