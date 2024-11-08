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Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном размещении северокорейских солдат в зоне специальной военной операции, сославшись на Министерство обороны.
По его словам, вопрос размещения военнослужащих Северной Кореи в зоне спецоперации следует переадресовать в Минобороны, передает ТАСС.
«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать Министерству обороны», – отметил Песков.
Ранее американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ. Песков отмечал, что США не имеют доказательств присутствия военных КНДР в России.