  • Новость часаПрезидент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Шольц звонил Путину
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Оппозиция в Абхазии организовала оборону захваченных правительственных зданий
    МИД рекомендовал россиянам избегать поездок в Абхазию
    Центробанк повысил курс доллара почти до 100 рублей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    12 комментариев
    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня

    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

    13 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем

    Турция прекратила все дипломатические отношения с Израилем

    Эрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем
    @ Depo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о полном разрыве отношений с Израилем.

    Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», – подчеркнул он.

    Эрдоган также отметил, что Турция не будет предпринимать шаги для развития сотрудничества с Израилем в будущем. Эта позиция обусловлена осуждением действий Тель-Авива в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Турция обвиняет Израиль в массовых убийствах мирных палестинцев.

    Турецкий лидер также призвал усилить дипломатическое давление на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что необходимо поддержать процесс в Международном суде ООН, инициированный ЮАР, и добиваться признания Государства Палестина. Он подчеркнул важность активной дипломатии и торговли, чтобы загнать Израиль в угол.

    По словам Эрдогана, нынешняя ситуация требует единства международного сообщества: «Мы держим серьезный экзамен перед человечеством, сдать его можно лишь будучи частью альянса человечества. В противном случае история будет судить и тех, кто стоит на стороне Израиля, и тех, кто безмолвствует.»

    В начале мая министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Ранее Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но это не остановило ЦАХАЛ от продолжения боевых действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля. Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористов на Ближнем Востоке. Он также назвал создание Израиля катастрофой для палестинцев.


    Коментарии (19)
    13 ноября 2024, 00:01 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетные эсминцы США в Красном море

    Йеменские хуситы атаковали эсминцы USS Spruance и USS Stockdale восемью дронами в Баб-эль-Мандебском проливе

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили атаку на два американских эсминца, проходивших через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, но корабли избежали повреждений, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, корабли подверглись нападению восемью беспилотными летательными аппаратами, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Все угрозы были успешно нейтрализованы, передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подчеркнул, что ни один из эсминцев не получил повреждений, а экипаж остался невредим. Американские военные силы продолжают контролировать обстановку в регионе.

    Ранее хуситы заявляли об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 22:44 • Новости дня
    Появились сообщения о планах властей Ирана «лечить» женщин от «снятия хиджабов»

    Il Fatto Quotidiano заявила о планах Ирана открыть «клиники по лечению снятия хиджабов»

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишет Il Fatto Quotidiano, власти Ирана собираются открыть «клиники» для «лечения» женщин, оставляющих головы непокрытыми в публичных местах.

    Со ссылкой на Мехри Талеби Дарестани, возглавляющую департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, сообщается, что «клиники по лечению снятия хиджабов» будут предоставлять «научную и медицинскую помощь в лечении» таких женщин. По ее словам, клиники будут работать в первую очередь с подростками и молодыми женщинами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

    Многие активистки и представители правозащитного сообщества выражают сомнения по поводу истинных намерений таких учреждений. Guardian цитирует слова молодой женщины, которая заявила на условиях анонимности: «Это будет не клиника. Это будет тюрьма. Мы боремся, чтобы свести концы с концами, с отключениями электроэнергии. А это государство обеспокоено только кусками тряпки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из студенток Тегеранского университета разделась на улице до нижнего белья, протестуя против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба. СМИ сообщали, что сначала она была арестована, а затем ее поместили в психиатрическую клинику.

    В октябре сообщалось, что в Тегеране умерла студентка Армита Гераванд, которую, предположительно, задержали за пребывание в общественном месте без хиджаба, власти опровергают связь гибели девушки с ее задержанием.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Axios: Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов

    Axios: Пентагон шокирован продвинутым вооружением йеменских хуситов и их ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Пентагон выражает обеспокоенность по поводу впечатляющего уровня вооружения шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов), контролирующего север Йемена, сообщает РИА «Новости».

    Лаплант на мероприятии портала Axios отметил, что хуситы обладают прогрессивным арсеналом, включая ракеты, которые демонстрируют выдающиеся возможности. Он подчеркнул, что вооружение хуситов вызывает тревогу, особенно учитывая его стремительное развитие за последние полгода.

    Лаплант, инженер с многолетним опытом работы в области ракетных технологий, был шокирован тем, как быстро хуситы модернизировали свое вооружение. Он подчеркнул, что эти изменения за последние шесть месяцев были для него неожиданными, они вызывают озабоченность. Хуситы не только расширяют свой арсенал, но и активно используют его, что делает их более угрожающими с точки зрения потенциальной военной мощи.

    По данным портала Axios, хуситы в течение года используют беспилотники и ракеты для блокирования вод Йемена, что нарушает международное судоходство. Это вызывает дополнительные волнения среди международного сообщества. Специалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу отметил, что хуситы являются единственным союзником Ирана, который обладает противокорабельными баллистическими ракетами, что подчеркивает их стратегическую значимость и угрозу для региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву, а также атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали центральный район Дамаска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, сообщают информационные агентства.

    Причиной взрывов в Маззе, по предварительным данным, стали атаки Израиля с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В результате удара по Маззе ликвидирован один из командиров проиранских сил сопротивления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Отмечается, что израильские ВВС также атаковали жилой дом в районе Кудсея в сирийской столице. Кроме того, ракеты выпущены также по зданию в предместье Кудсея, которое расположено на старом шоссе Дамаск – Бейрут возле горы Касьюн.

    До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. В среду из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек.

    Коментарии (28)
    15 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    New York Times заявила о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана, пишет New York Times.

    Маск и Иравани говорили более часа. По данным источников New York Times, встречу следует считать «хорошей новостью», переговоры были позитивными, передает ТАСС.

    New York Times называет Маска самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. Встречу с ним New York Times считает «обходным вариантом» для Ирана, так как Маск пока не является чиновником.

    Как пишет издание, иранский чиновник заявил, что Иравани предложил миллиардеру добиться от минфина США позволения «перенести часть своего бизнеса в Тегеран».

    Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг и постоянное представительство Ирана при ООН не стали давать комментарии New York Times.

    Напомним, Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг обвинения.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Россия выразила надежду на изменение политики США на Ближнем Востоке при Трампе

    Россия рассчитывает на изменение политики США при Трампе на Ближнем Востоке

    Tекст: Максим Попов

    Россия надеется на корректировку политики США на Ближнем Востоке при новой администрации Дональда Трампа, заявил Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    По словам Лаврентьева, в Москве осознают тесные отношения между США и Израилем, однако считают необходимым решать вопросы комплексно. Он подчеркнул важность стабилизации ситуации в регионе, чтобы избежать ее дальнейшей эскалации, передает РИА «Новости».

    «От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе», – сказал Лаврентьев, указывая на необходимость предотвращения масштабных конфликтов в будущем.

    До этого Россия выразила поддержку проекту резолюции ООН по Газе, инициированному десятью непостоянными членами, с требованием немедленного прекращения огня.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Будущий посол США в Израиле призвал к перезагрузке международных отношений

    Будущий посол США в Израиле Хакаби призвал к полной перезагрузке международных отношений

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений, отмечает канал Fox News.

    Хакаби, предложенный Дональдом Трампом на должность посла США в Израиле, призвал к «перезагрузке» международных отношений, передает РИА «Новости». Хакаби заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп намерен провести крупные изменения и он рад этому. По его мнению, влияние Трампа уже сказывается на ближневосточном конфликте, поскольку страны региона меняют свои поведенческие стратегии в ожидании нового лидера.

    Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал вторым в истории страны человеком, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

    По данным Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и большинством в сенате, что обеспечит им контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти до промежуточных выборов 2026 года.

    Окончательное решение по кандидатам будет принято после заседания коллегии выборщиков 17 декабря, а новый состав конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.

    Накануне стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа для сокращения бюрократии и избыточных расходов. Дональд Трамп также выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, кроме того он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали здание медцентра «Хезболлы» в Ливане

    Израильские самолеты нанесли удар по медицинскому центру движения «Хезболла» в Бейруте

    Tекст: Максим Попов

    Израильские истребители атаковали объект шиитской организации «Хезболла» в Бейруте, предупредив жителей.

    По информации из источника в службе гражданской обороны, целью атаки стал медицинский центр шиитской организации «Хезболла».

    Атака началась через пять минут после предупреждения, которое израильское командование направило жителям южных кварталов Бейрута. «Налет начался через пять минут после предупреждения, направленного израильским командованием жителям южных кварталов», – приводит ТАСС слова источника.

    Также сообщается, что ракета поразила здание Дар-эль-Хура, где находится исламский медицинский центр, принадлежащий движению. Ранее в квартале Харет-Хорейк, который также подвергся авиаударам, прозвучали несколько взрывов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в результате которой в Ливане взорвались сотни пейджеров.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 78 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек, 122 получили ранения, сообщило ливанское министерство здравоохранения.

    С начала израильских атак число жертв авианалетов в Ливане увеличилось до 3365 человек, различные ранения получили 14 344 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское ведомство.

    До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. Россия, Иран и Турция осудили удары Израиля по Сирии, сектору Газа и Ливану.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    Стало известно о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску

    Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели 15 и ранению 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по районам Маззе и Кудсея в центре Дамаска погибли пятнадцать человек, еще шестнадцать жителей получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

    Как сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, израильские самолеты нанесли удары по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске, передает РИА «Новости». В результате нападения погибло пятнадцать человек, еще шестнадцать мирных жителей получили ранения. Среди жертв значатся женщины и дети, а атакованные здания получили значительные повреждения.

    Авиаудары были произведены с территории оккупированных Голанских высот. Министерство обороны Сирии подчеркивает, что это был враждебный акт со стороны Израиля, приведший к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Ведомство осудило эти действия и выразило соболезнования семьям погибших.

    В настоящее время сирийские власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и подсчитывать ущерб. Продолжается расследование для установления точного числа жертв и нанесенного урона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, что стало причиной взрывов.

    Армия обороны Израиля также провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки. В результате израильских авиаударов за последние сутки на ливанской территории погибли 78 человек, а общее число жертв с начала атак увеличилось до 3365 человек.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Радикалы Газы опубликовали видео с якобы заложником из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Сарая аль-Кудс» в секторе Газа показала видео с заложником Александром Труфановым, который представился российским гражданином и заявил о тяжелых условиях содержания.

    Мужчина на видеозаписи сообщил, что находится в тяжелом положении. Он заявил, что практически лишен доступа к еде, воде и электричеству, передает ТАСС.

    По его словам, его жизнь «постоянно подвергается опасности» из-за интенсивных бомбардировок, которые происходят в анклаве.

    В октябре постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал важность немедленного прекращения боевых действий в Газе для создания условий политико-дипломатического урегулирования и освобождения заложников.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия помогает в урегулировании конфликта Израиля и Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Израилем и Ливаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя сообщения прессы о том, что Израиль и Ливан якобы вскоре могут договориться прекратить боевые действия, Песков заявил, что ему нечего сказать по этой теме, передает ТАСС.

    «Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня», – отметил он.

    Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах по прекращению огня в Ливане. После него новый израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что прекращения огня не будет до достижения всех целей войны.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Блинкен сообщил о достижении Израилем целей в конфликте с ХАМАС

    Блинкен призвал к завершению войны после достижения Израилем целей в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль достиг своих целей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа и настало время сосредоточиться на урегулировании конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, Израилю удалось уничтожить военный потенциал радикального палестинского движения в секторе Газа и ликвидировать руководство группировки, передает ТАСС.

    По словам Блинкена, Израиль ранее заявил о необходимости полного уничтожения военного потенциала ХАМАС и ликвидации его лидеров, ответственных за нападение 7 октября 2023 года. Госсекретарь подчеркнул, что эти задачи уже выполнены, поэтому пришло время завершить войну.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    Между тем палестинское движение ХАМАС усиливает дипломатические усилия, включая визиты в Россию, Турцию и Катар, для прекращения израильских военных действий в секторе Газа, с акцентом на северные регионы анклава.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    В Иране анонсировали старт работы российских платежных карт «Мир»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские карты «Мир» начнут использоваться в банкоматах Ирана с января 2025 года благодаря интеграции с местной платежной системой «Шетаб», сообщил председатель иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

    На первом этапе интеграции граждане Ирана смогут использовать свои карты для снятия наличных в банкоматах на территории России, сказал глава ЦБ Ирана, передает ТАСС.

    На следующем этапе, который стартует в январе, российские карты будут обслуживаться в банкоматах Ирана.

    Полное внедрение завершится к началу 1404 года по иранскому календарю (20 марта 2025 года), когда карты смогут использоваться в розничных точках продаж.

    Ранее в ноябре Центробанки России и Ирана завершили первый этап интеграции платежных систем «Шетаб» и «Мир».

    В октябре платежная система «Мир» начала работать на территории Никарагуа.

    Коментарии (0)
    Главное
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
    Госдолг США впервые превысил 36 трлн долларов
    В Москве презентовали книгу о министре внутренних дел Ерине
    СМИ назвали причину отказа россиян от отдыха на Филиппинах

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............