Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.
В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».
Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.
В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.