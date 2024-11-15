  • Новость часаКремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    7 комментариев
    15 ноября 2024, 20:37 • Новости дня

    Песков позитивно оценил диалог Путина и Шольца

    Песков оценил диалог Путина и Шольца при глубоких разногласиях как позитивный шаг

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали ситуацию на Украине. Несмотря на значительные разногласия, сам факт диалога оценивается как позитивный, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что разговор двух лидеров в ходе телефонного разговора, инициированного немецкой стороной, был откровенным и детальным, он затрагивал и ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    В пятницу, 15 ноября, Шольц провел телефонные переговоры с Путиным, во время которых они обсуждали ситуацию вокруг Украины, энергетическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке. Т

    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    15 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры в пятницу, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

    Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

    Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

    «Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.

    Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

    Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

    Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся во второй половине декабря в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

    По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

    В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.

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    13 ноября 2024, 11:52 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности международного телефонного звонка Владимира Путина в среду, но не раскрыл имя собеседника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о возможности проведения международного телефонного разговора главой государства Владимиром Путиным сегодня, пишет ТАСС.

    Он отметил, что не намерен анонсировать эту беседу до ее начала. «Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение», – добавил представитель Кремля.

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    14 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц был высмеян в Бундестаге после заявления о способности страны эффективно распоряжаться государственными средствами.

    Шольц подвергся насмешкам со стороны депутатов Бундестага во время своего выступления. Причиной тому стали его слова о бюджете страны, передает РИА «Новости».

    «Я очень горд тем, что Германия хорошо распоряжается деньгами», – заявил он. Однако ему не удалось завершить свое высказывание, так как парламентарии прервали его своим смехом.

    После того как смех утих, Шольц взял небольшую паузу и повторил свое заявление. Несмотря на это, он смог продолжить свое выступление, сделав акцент на важности ответственного подхода к бюджету страны и финансовым вопросам.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    15 ноября 2024, 17:34 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о состоявшемся разговоре Путина и Шольца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

    Издание отмечает, что это первый разговор между лидерами двух стран за почти два года, он произошел после длительной подготовки, передает РИА «Новости».

    На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила проведения этого телефонного разговора.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц собирается провести телефонный разговор с Путиным в пятницу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

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    12 ноября 2024, 22:04 • Новости дня
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил дату для возможных досрочных выборов в случае недоверия правительству, выбрав 23 февраля 2025 года.

    На фоне возможного отказа в доверии правительству канцлера Олафа Шольца, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил 23 февраля 2025 года как потенциальную дату для проведения досрочных парламентских выборов, передает ТАСС. Это решение, по его словам, является реалистичным на текущий момент.

    Штайнмайер провел встречу в своей резиденции, дворце Бельвю, с руководителями парламентских фракций. В числе приглашенных были Рольф Мютцених от Социал-демократической партии Германии, Бритта Хассельман и Катарина Дреге от партии «зеленых», а также глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    Представитель главы государства заявила: «По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов». Это заявление последовало после консультаций с партнерами по коалиции и оппозицией. Решение о проведении выборов будет зависеть от итогов голосования Бундестага о доверии правительству.

    Напомним, накануне действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

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    15 ноября 2024, 17:50 • Новости дня
    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца

    Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам и прекращению конфликта на Украине

    В кабмине ФРГ привели подробности разговора Путина и Шольца
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press, Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным настаивал на необходимости начала переговоров с Украиной для достижения мира и выразил поддержку Киеву, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным, сообщает ТАСС.

    Хебештрайт заявил, что канцлер настаивал на необходимости переговоров России с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира. Шольц также подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев столько, сколько потребуется для прекращения конфликта.

    Представитель правительства Германии отметил, что перед разговором с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует снова связаться с ним после разговора с российским лидером.

    Ранее сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

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    15 ноября 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин обещал изучить замедление YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин действительно обещал режиссеру Карену Шахназарову рассмотреть вопрос о замедлении доступа к YouTube, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Действительно, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что посмотрит на эту проблему», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что затруднения с доступом к YouTube не являются приоритетными для россиян. По его словам, вопрос о возврате нормальной работы платформы не стоит на повестке дня.

    Песков также добавил, что проблемы с видеохостингом частично связаны с позицией компании Google, которая владеет YouTube.

    «Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», – указал он.

    Ранее руководитель киностудии «Мосфильм» Шахназаров после встречи с Путиным заявил, что глава российского государства пообещал разобраться с замедлением работы YouTube.

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    15 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    Развал коалиции в Германии заморозил отправку беспилотников на Украину
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Развал коалиции в Германии затруднил отправку беспилотников и другой военной помощи для Украины, что может привести к задержкам в следующем году, сообщили СМИ.

    Как сообщает Der Spiegel, развал коалиции в Германии может затруднить также отправку другого оружия в следующем году. Предполагается, что военная помощь на сумму 3 млрд евро могла бы быть отправлена, тогда как в этом году было выделено 8 млрд евро, говорится в Telegram-канале «Политика Страны».

    Украинский посол в Германии Алексей Макеев выступил с призывом согласовать отправку помощи до проведения досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что «большинство есть и остается для нашей помощи – абсолютное демократическое большинство». Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также настаивает на необходимости продолжения поставок.

    В пакет помощи должны были войти 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, которые запросила Украина.

    В среду депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

    Позже экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ. По его словам, немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии».

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    15 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца воздержаться от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Зеленский говорил Шольцу, что разговоры с Путиным не приведут к установлению мира и могут только усугубить конфликт, передает RT.

    Напомним, в пятницу Путин и Шольц провели телефонные переговоры, они обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля. Также были затронуты темы энергетического взаимодействия и ситуация на Ближнем Востоке.

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    15 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»

    Борисов передал в «Артек» личное дело Гагарина

    Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина передано в детский центр «Артек», сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов президенту России Владимиру Путину.

    Борисов отметил, что во время своего визита в «Артек» был впечатлен музеем, который связан с именем первого космонавта, передает ТАСС.

    Он сообщил, что Юрий Гагарин неоднократно посещал «Артек» – семь раз после своего исторического полета. Глава Роскосмоса рассказал, что договорился с руководством центра о помощи с новыми экспонатами для музея. Недавно он уже передал личное дело Гагарина, которое было рассекречено, подчеркнув важность сохранения реликвий, связанных с космонавтом.

    Также Борисов напомнил, что Роскосмос поддерживает тесное сотрудничество с «Артеком» и активно участвует в воспитании молодежи. В 2023 году четыре космонавта-героя посетили детский центр, показывая значимость этого партнерства и усилий по развитию будущих поколений.

    Ранее Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

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    14 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немецкие демократы испугались роста популярности «Альтернативы для Германии»

    Немецкий политик объяснил желание депутатов Бундестага запретить АдГ
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала против «Альтернативы для Германии» вели кампанию по очернению, когда на фракцию приклеивали ярлыки расистов, нацистов и антисемитов. Но популярность правой партии лишь продолжила расти. Теперь в преддверии выборов активизировался следующий этап стратегии, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее свыше 100 депутатов Бундестага поддержали запрет АдГ.

    «Ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вполне объяснимо. В Христианско-демократическом союзе (ХДС) в преддверии выборов попросту испугались конкуренции», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он отметил, что популярность АдГ растет и настроения людей склоняются в пользу правой партии.

    «Сначала против «Альтернативы» вели кампанию по очернению. В ее рамках на фракцию приклеивали ярлыки расистов, нацистов и антисемитов. Но эти попытки повлиять на сторонников АдГ провалились. И теперь христианские демократы перешли к следующему, последнему этапу – они инициировали запрет партии», – напомнил собеседник.

    Такой шаг ХДС Гердт назвал пиар-кампанией, которая, по его оценкам, тоже закончится провалом для заявителей. «Бундестаг не одобрит предложение. Дело в том, что у союза нет кворума на продвижение решения по АдГ. Но если этот вопрос пройдет в парламенте, то это станет позором для ФРГ», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после одобрения Бундестага ходатайство предстоит рассмотреть суду. «Аналогичные дела эта инстанция ранее неоднократно отклоняла, потому что эти заявления не имели под собой юридической базы», – указал спикер.

    Впрочем, определенный урон ходатайство ХДС все же может нанести АдГ. «Человек, не вникающий в политику, может сделать выводы и запомнить «Альтернативу» как силу, которую хотели закрыть. То есть на уровне подсознания этот сюжет останется. Возможно, в этом и заключается основная цель христианских демократов», – допустил экс-депутат Бундестага.

    На этом фоне АдГ предстоит выбрать тактику своих действий. «Руководство партии сейчас будут советоваться с юристами. Вполне вероятно, что может быть принято решение проигнорировать ходатайство. Но я думаю, что совсем без ответа действия ХДС оставлять нельзя. Более того, это можно повернуть в свою пользу и против союза», – заключил Гердт.

    Ранее депутаты Бундестага подали ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как сообщает телеканал ZDF, документ подписали 112 парламентариев. Инициатором проекта выступил представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Марко Вандервиц.

    По его словам, в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

    Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Однако сообщается, что запрет партии поддерживают далеко не все члены ХДС. Ряд консерваторов напрямую заявляют о преждевременности такого шага.

    Напомним, вопрос о проведении внеочередных выборов в ФРГ встал после распада действующей коалиции. На прошлой неделе Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с СДПГ и «Зелеными».

    Позже Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев. По данным СМИ, Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. До того Линднер раскритиковал Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    15 ноября 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина с Шольцем

    Bloomberg: Телефонный разговор Путина и Шольца может состояться в пятницу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает Bloomberg.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом, передает Bloomberg на условиях анонимности. Разговор может стать их первым контактом за почти два года, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка к телефонному разговору Путина с Шольцем. Сам Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным, и он может произойти «в скором времени».

    Политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать между поддержкой электората, который выступает за разрешение украинского кризиса, и следованием призывам вооружать Украину.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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