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Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
Немецкий политолог Рар объяснил мотив Шольца при звонке Путину
То, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача. Однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.
«Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но выразил мнение всего Евросоюза», – считает германский политолог Александр Рар.
«Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.
«Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.
«Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную. В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.
«Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.
В пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры – впервые с декабря 2022 года. Инициатором беседы выступил Шольц, который подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. По данным западных СМИ, Зеленский уговаривал Шольца не звонить Путину. Позже Зеленский подверг Шольца критике и обвинил его в том, что он открыл ящик Пандоры.
Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, но Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц, со своей стороны, повторил заявления о том, что Германия продолжит поддерживать Украину.
Также лидеры обсудили двусторонние отношения. Путин констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса Берлина. Москва же, подчеркнул президент, всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заставило Шольца позвонить Путину.