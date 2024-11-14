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Украина заверила в отсутствии планов создавать ядерное оружие
Представитель МИД Украины Тихий заверил в отсутствии у Киева намерений создавать ядерное оружие
Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.
«Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», – приводит слова Тихого ТАСС.
По словам Тихого, Украина активно сотрудничает с МАГАТЭ и предоставляет полную прозрачность для мониторинга. Это, как заявили в МИД Украины, гарантирует, что ядерные материалы страны не будут использоваться в военных целях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований утверждает, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим должен стать частью военного альянса или обладать ядерным оружием. Позднее Зеленский уточнил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие и не видит другой альтернативы в вопросах безопасности, кроме как вступление в НАТО.
Российская сторона, в лице президента России Владимира Путина, заверила, что не допустит обладания Украиной ядерным оружием.