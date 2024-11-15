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Власти Грузии обвинили западных политиков в «стимулировании фашизма»
«Фашизмом», который был стимулирован западными политиками, назвал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили попытки радикальных групп ворваться в дом председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили из-за несогласия с итогами выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Попытки ворваться в семью – это обыкновенный фашизм, который простимулирован безответственными призывами европейских политиков, на днях посетивших Грузию», – заявил Шалва Папуашвили.
Посетившие Тбилиси восемь парламентариев из стран ЕС поддержали оппозицию в непризнании итогов голосования.
Председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили также назвал «фашизмом» нападки на Георгия Каландаришвили.
По его словам, «радикалы ведут себя так, потому что у них есть покровители».
Сам председатель Центризбиркома заявил, что «нет доказательств манипуляций на выборах».
По его словам, «персональные выпады подтверждают, что у оппозиции нет реальных обвинений».
«От правды мы не откажемся», – подчеркнул он.
Сторонники радикальной оппозиции пытались ворваться в дом председателя ЦИК, оскорбляли его и членов семьи.
Ранее Грузия выразила готовность обсудить с ЕС спорные законы.