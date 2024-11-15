Суд: Поджегший стихийный мемориал жертвам «Крокуса» вел аморальный образ жизни

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд приговорил мужчину к штрафу за поджог стихийного мемориала в память о жертвах теракта в поселке Десеновское, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения и поздно ночью, гуляя с собакой, увидел мягкие игрушки у камня-памятника воинам локальных конфликтов.

«Осужденный поднял игрушку и, несмотря на первую неудачную попытку, сумел ее поджечь со второй попытки», – говорится в судебном приговоре. После этого от одной игрушки загорелись и остальные.

В результате действий москвича на закладном камне остались сильные загрязнения в виде гари и копоти, однако физические разрушения камню не были нанесены. Устранение загрязнений заняло у клининговой службы около двух часов.

Суд постановил уничтожить зажигалку, использованную при поджоге, как вещественное доказательство. При вынесении решения суд учел факт, что мужчина вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением алкоголя.

Осужденный пояснил, что в вечер перед нарушением выпивал со знакомым. Его приятель ушел, а он продолжил употреблять алкоголь и играть в компьютерные игры. Около 5.00 мск он пошел на прогулку с собакой, где увидел у памятника воинам – участникам локальных конфликтов мягкие игрушки и цветы, принесенные в память о жертвах теракта.

«В тот момент он подумал, что как горит Вечный огонь, так и нужно, чтобы эти игрушки горели, так сказать, в память о погибших детях и взрослых», – отмечается в показаниях осужденного.

Напомним, в ночь на 5 апреля сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле». Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого в поджоге мемориала.