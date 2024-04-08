Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Им оказался 49-летний местный житель, дело завели по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о поджоге, который был совершен ночью 5 апреля на территории Новой Москвы.

Согласно данным Telegram-канала Shot, мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где был организован стихийный мемориал после теракта в «Крокусе», передает «Газета.Ru».

Он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал. Его задержали через два дня. Подозреваемый пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагалось, что его подожгли.