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Ветераны России потребовали отобрать у экс-премьера Касьянова квартиру
Активисты из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием изъять у Михаила Касьянова (внесен в список иноагентов) квартиру в Москве стоимостью 700 млн рублей, которую он выставил на продажу.
Участники движения «Ветераны России» подали обращение в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Касьянова его квартиру, расположенную в центре Москвы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Квартира на Рочдельской улице имеет площадь 427 кв. метров и по документам принадлежит Касьянову и его жене Ирине. Известно, что экс-премьер получил эту недвижимость в начале нулевых как служебное жилье.
Пара недавно выставила квартиру на продажу, указав цену в 700 млн рублей. Внутреннее убранство квартиры включает дорогие персидские ковры, мраморные элементы и камин. В квартире, помимо спален, находятся библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, а также пять санузлов и две лоджии.
Активисты считают, что недвижимость должна быть изъята в пользу государства, поскольку она была получена в качестве служебного жилья.
Напомним, в октябре 2023 года Минюст России включил в список иностранных агентов Касьянова, который принимал участие в распространении материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях.