Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.10 комментариев
Минобрнауки опровергло объединение факультетов журналистики и филологии
Минобрнауки опровергло сообщения об объединении факультетов журналистики и филологии
Министерство науки и высшего образования России опровергло слухи о якобы планируемом объединении факультетов журналистики и филологии, подчеркнув, что каждый университет вправе самостоятельно определять структуру своих подразделений.
В министерстве подчеркнули, что на данный момент решение об объединении направлений подготовки «Журналистика» и «Филология» в одну укрупненную группу специальностей не принималось, передает ТАСС.
Доклад заместителя министра Дмитрия Афанасьева, на который ссылаются СМИ, был посвящен обсуждению структуры перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования. В пресс-службе министерства пояснили, что вопрос о месте направлений подготовки действительно обсуждается с профессиональным сообществом, однако никакие окончательные решения не приняты.
Министерство также напомнило, что каждая образовательная организация имеет право самостоятельно строить свою внутреннюю структуру, включая факультеты и кафедры.
Напомним, с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», его заменят высшее и высшее специализированное образование. Минобрнауки показало вариант нового титульного листа диплома о высшем образовании.