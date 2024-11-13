Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, два танка и три БМП, включая две американских Bradley, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожены два БТР М113, 33 боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий, включая польскую САУ Krab, четыре миномета, французский ЗРК Crotale и 49 автомобилей.

Группировка «Север» поразила формирования ВСУ у Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки, отразила шесть контратак украинской армии. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской и оперативно-тактической авиации, а также огнем артиллерии, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в различных районах.

За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 32 тыс. военнослужащих, 202 танка и 1146 бронемашин.

Ранее Министерство обороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

11 ноября ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, в эти сутки украинская сторона потеряла там до 300 человек убитыми и ранеными.